3,5 timer: Enhedslisten har forladt budgetforhandlingerne

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) har et for konservativ bud på Aarhus Kommunes fremtidige indtægter. Forhandlingspartierne vil ikke være med til at skaffe flere indtægter ved bl.a. at indføre skat på stilladsreklamer, og Aarhus Kommunes store opsparring bruges ikke tilstrækkeligt til at mildne sparekravene.

Med de argumenter forlod Enhedslistens kl. 13.30 forhandlingerne om Aarhus Kommunes budget 2019-2022.

»Vi har forsøgt at sige, at forventningen til kommunens økonomi er for lav, og man vil ikke være med til at udvide den økonomiske ramme. Derudover mener vi, at man burde kunne finde flere indtægter på bl.a. stilladsreklamer, og så har kommunens magistratsafdelinger en kæmpe opsparring i driftsmidler på 400 mio. kr., som man ikke vil vil i tilstrækkelig grad,« siger Keld Hvalsø (EL), som mener, at det slet ikke er nødvendigt at foretage nedskæringer.

Enhedslisten mener, at borgmesteren er alt for pessimistisk i sin forventning til kommunens økonomi i de kommende år. F.eks. i forhold til et såkaldt finansieringstilskud, som landets kommuner har fået fra staten siden 2013. Det giver Aarhus 89 mio. kr. i 2019, men beløbet er ikke regnet ind i de efterfølgende års budgetter.

Desuden savner Enhedslisten, at Jacob Bundsgaard indregner ekstra millioner, som partiet vurderer, at Aarhus vil få, når kommuneforeningen KL forhandler med regeringen om kompensation for den demografiske udvikling, f.eks. flere plejekrævende ældre. Forhandlingerne resulterede i fjor i en gevinst på 100 mio. kr. til Aarhus.



De konservative havde ligeledes set, at de økonomiske forudsætninger var bedre.

»Men forudsætningerne var ikke til at rokke,« sagde Marc Perera Christensen (K), der understreger, at de konservative fortsat sidder med om forhandlingsbordet.

Med Enhedslistens fortsættes budgetforhandlingerne af Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, de konservative, Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet.

Borgmesterens adgangskrav: Luk et jobcenter og få flere i arbejde

Aarhus Kommunes budget mangler 241 mio. kr. næste år stigende til 273 mio. kr. i 2022.

Årsagen er bl.a., at forligspartierne sidste år budgetterede med, at regeringen ville lande en ny udligningsreform. Den kom ikke, og derfor blev kommunens direktørgruppe sat til at udarbejde et katalog med konkrete besparelser for 300 mio. kr. årligt. Dem skal byrådet prioritere mellem for at få budgettet til at gå op.

Siden sparekataloget blev præsenteret den 22. august er de økonomiske vinde blæst Aarhus Kommunes vej. Bl.a. er der et økonomiske råderum på 62 mio. kr., som politikerne kan prioritere til nye tiltag eller som et stort plaster på budgethullet. Derudover har kommunens halvårsregnskab vist et overskud på 50 mio. kr., som kan bruges som et engangsbeløb.