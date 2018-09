To fratrådte regionsdirektører koster regionen næsten 4 mio. kr.

Lars Dahl Pedersen og Tove Kristensen var indtil for nyligt henholdsvis hospitalsdirektør og sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt i Region Midtjylland.

De to fratrådte 10. september efter at have udtrykt kritik af de planlagte besparelser på hospitalerne i det midtjyske.

Nu viser en aktindsigt, som DR P4 Østjylland har fået, at de to samlet set står til at få løn i opsigelsesperioden og fratrædelsesgodtgørelse for næsten 4 mio. kr.

Lars Dahl Pedersen har indgået en aftale om en fratrædelsesgodtgørelse på 15 måneder samt løn i opsigelsesperioden. Det beløber sig til i alt 3.017.000 kr.

Tove Kristensen får fem måneders fratrædelsesgodtgørelse udover løn i opsigelsesperioden, hvilket samlet er på 955.000 kr.

Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen blev afskediget af direktionen i Region Midtjylland, fordi parterne var uenige om »den strategiske ledelse og udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland«, konstaterede Jacob Stengaard Madsen i en pressemeddelelse den 10. september 2018.

Sagen fik efterfølgende medarbejderrepræsentanterne i regionens øverste medarbejderudvalg til at forlade et møde i udvalget sidste torsdag i protest mod direktionens ledelsesstil. Medarbejderne påpegede i en erklæring, at direktionen med sine »handlinger skaber utryghed og mistillid i MED-systemet - såvel blandt ledere som medarbejdere.« Ifølge Anja Laursen, 2. næstformand i RMU og formand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, opfordrede medarbejderne desuden ledelsen til en tilkendegivelse fra såvel regionsrådet som direktionen i forhold til, om man reelt vil et samarbejde baseret på demokratiske værdier.

Glade medarbejdere efter direktørexit: Politikerne har lyttet til os Det er nødvendigt med en ny profil på posten som regionsdirektør i Region Midtjylland, hvis samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne skal fungere, fastslår regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Onsdag kom det så frem, at der var indgået en fratrædelsesaftale med regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

