Beboerforening med brutalt forslag for at redde boliger: Vil betale af egen lomme for at udsatte flytter væk

Ved et møde torsdag d. 13 september vedtog boligafdelingen under Brabrand Boligforening i Skovgårdsparken i Gellerup, Aarhus V, at man vil betale for flytteomkostninger for, at 10 personer på overførselsindkomst fraflytter byggeriet. Omkostninger der, i følge Brabrand Boligforenings direktør Keld Laursen, kan løbe op i 50.000 kr. pr. flytning. I alt en udgift på op i mod 500.000 kr., som tages fra beboernes fællespulje. Penge, der ellers ville gå til vedligeholdelse og lignende.

Ghetto-listens fem kriterier Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct.

Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på18 år og derover.

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 18-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Ud af de fem kriterier skal mindst tre være opfyldt, for at området betegnes som en ghetto. Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Tiltaget kommer efter Skovgårdsparken har udsigter til for tredje år i streg i 2019 at blive optaget på regeringens ghettoliste. Dermed er den faretruende tæt på, at blive en del af de såkaldte hårde ghettoer, som boligområder betegnes som efter fire år på ghettolisten. En betegnelse, der kan resultere i, at 60 pct. af boligerne skal rives ned. Som det ser ud nu, tipper de 10 personer på overførselsindkomst vægtskålen i den negative retning. Men det kan man afværge ved at flytte dem, oplyser Keld Laursen:

»Det her er en demonstration i civilsamfundets stærkeste opstilling,« siger direktøren med henvisningen til beboerens sammenstimling for at redde boligblokkene. Keld Laursen er dog bevidst om, at det ikke er et pænt signal, man sender til samtlige beboere:

»Det er en fuldstændig frivillig beslutning, der har en meget ubehagelig slagside. Der er jo et udtryk for, at her har vi nogle mennesker, som vi ikke ønsker,« forklarer han.

Ekspert: »Utroligt«

Professor ved Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Hans Skifter Andersen har forsket i problemramte boligområder. Det er første gang, han hører om den slags alternative løsninger for at undgå ghettolisten:

»Det er imponerende, og det må være fordi, man vil gøre virkelig meget for at undgå konsekvenserne. Jeg er overrasket over, at beboerne er villige til at bruge så mange penge, selvom det ikke er penge, de direkte skal have op af lommen. Det er utroligt,« fortæller Hans Skifter Andersen med henvisning til, at pengene tages fra en fælles pulje.

Samtidig mener han, at tiltaget udstiller, hvor lidt der skal til, for at et område kan ryge af og på ghettolisten:

»Det viser noget om, hvor absurd systemet er,« udtaler professoren.

En aftale mellem Aarhus Kommune og de aarhusianske boligforeninger sikrer, at de 10 ledige lejligheder ikke bliver besat på ny af lejere på overførselsindkomst, oplyser Keld Laursen. Man vil i løbet af oktober forsøge at finde de 10 beboere, der skal flytte.