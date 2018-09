Borgmesterens adgangskrav: Luk et jobcenter og få flere i arbejde

Kl. 10 torsdag mødtes partiernes forhandlingsdelegationer på rådhuset for at få sparekabalen i Aarhus Kommune til at gå op.

Mødet begyndte med, at borgmester Jacob Bundsgaard (S) præsenterede sin ramme for forhandlingerne. Den fungerer som en adgangsbillet til de videre forhandlinger, hvor partierne bl.a. har et råderum på 68 mio. kr. til at enten at mildne besparelserne eller investere i nye tiltag.

JP Aarhus er i besiddelse af borgemesterens rammebetingelser, som bl.a. indebærer en styrket beskæftigelsesindsats, at skatten ikke stiger, og at der arbejdes videre med salg af p-pladser i midtbyen.

Her følger de otte punkter i borgmesterens ramme:

1. Forhandlingerne skal ske på baggrund af borgmesterens forligsskitse.

2. Skatten sættes hverken op eller ned.

3. Indsatsen for at få flere i beskæftigelse styrkes. Bl.a. skal der ske et fald på 1.500 borgere på offentlig forsørgelse hvert år til og med 2020. Det er 300 borgere mere end peget på i direktørgruppens sparekatalog på 300 mio. kr. årligt. Det er vurderet, at den styrkede indsats vil spare Aarhus Kommune for 7 mio. kr. i 2019 og 14 mio. kr. fra 2020. Pengene bruges til at forøge det såkaldte økonomiske råderum, som byrådet kan prioritere.

Partier: 50 mio. kr. skal bruges i spareår

4. Jobcentret på Skejbygårdsvej lukkes. En række beskæftigelsesaktiviteter skal videreføres, og de bliver placeret på andre adresser. Med lukningen vil Aarhus Kommune spare 4 mio. kr. i driftsomkostninger og husleje, og beløbet indgår i det økonomiske råderum. Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har foreslået at lukke Aarhus Kommunes to jobcentre - både på Skejbygårdsvej og Gunnar Clausens Vej.

5. En række lokalerokader foreslået af Venstre, indgår i de videre overvejelser. Blandt de foreslåede rokader er at etablere administrative funktioner i Bispehaven.

6. Der arbejdes videre med Venstres forslag om at sælge parkeringsarealer ved Busgaden/Telefonsmøgen og ved Arkitektskolen. Pengene fra salget skal bruges på at løse udfordringer på parkeringsområdet, vejområdet, den kollektiv trafik eller indgå i råderummet i budget 2020.

7. Hvis en Magistratsafdeling vil spare penge på brugen af eksterne konsulenter, indgår midlerne ikke som finansiering i dette års budget. De sparede penge vil blive i de enkelte afdelinger.

8. Hvis en Magistratsafdeling gennemfører flere besparelser end dem, foreslået i direktørgruppens sparekatalog, skal pengene bruges på initiativer i den pågældende afdeling.

Gode økonomiske vinde

Aarhus Kommunes budget mangler 241 mio. kr. næste år stigende til 273 mio. kr. i 2022. Årsagen er bl.a., at forligspartierne sidste år budgetterede med, at regeringen ville lande en ny udligningsreform. Den kom ikke, og derfor blev kommunens direktørgruppe sat til at udarbejde et katalog med konkrete besparelser for 300 mio. kr. årligt. Dem skal byrådet prioritere mellem for at få budgettet til at gå op.

Medarbejderne i Aarhus Kommune: Uanstændigt at puge millioner sammen – de skal bruges til at afbøde besparelser Trine Quist, næstformand i kommunens samarbejdsudvalg, vil have opsparingerne til at afbøde besparelser.

Siden sparekataloget blev præsenteret den 22. august er de økonomiske vinde blæst Aarhus Kommunes vej. Bl.a. er der et økonomiske råderum på 62 mio. kr., som politikerne kan prioritere til nye tiltag eller som et stort plaster på budgethullet.

Derudover har kommunens halvårsregnskab vist et overskud på 50 mio. kr., som kan bruges som et engangsbeløb.