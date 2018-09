Partier: 50 mio. kr. skal bruges i spareår

Når politikerne mødes torsdag formiddag til maratonforhandlinger for at lappe millionhullet i Aarhus Kommunes budget, er det langt fra givet, at besparelserne bliver så voldsomme som tidligere ventet.

Da kommunens direktører for en måned siden præsenterede deres sparekatalog med forslag til, hvordan der kan barberes 300 mio. kr. af kommunens årsbudget, lød sparekravet på 241 mio. kr. Men i sidste uge oplyste borgmester Jacob Bundsgaard (S), at der er fundet 50 mio. kr. på kommunens halvårsregnskab i såkaldte engangsforbedringer. Beløbet kan politikerne vælge at fordele over fire år, men en række partier fastslår, at alle 50 mio. kr. allerede skal bruges i kommunens økonomi i 2019.

Aarhus Kommunes opsparing har haft vokseværk til 700 mio. kr. Millionopsparingen skal afbøde besparelser, mener flere.

»Der er god logik i at regne de 50 mio. kr. ind i 2019, sådan at sparekravet kommer ned. Men vi vil gerne have andre nye ting til, og derfor har vi foreslået lukning af to arbejdsmarkedscentre,« siger Hans Skou, Venstre.

Hos SF foreslår budgetordfører Jan Ravn Christensen at bruge de 50 mio. kr. på at indfase besparelser langsommere eller som engangsbeløb til f.eks. nye idrætsfaciliteter.

»Engangsbeløb skal man være varsom med at bruge på løbende drift. Hvis vi smører 50 mio. kr. ud på de fire år, vil et nyt byråd mangle 12,5 mio. kr. på driften i 2023,« siger han.

»De 50 mio. kr. skal bruges i 2019, hvor vi får de store økonomiske udfordringer. Vi skal derfor afhjælpe budgettet for 2019 mest muligt,« siger Keld Hvalsø (EL).

Siden sparekravet blev kendt i foråret, har de økonomiske vinde blæst Aarhus’ vej. Økonomerne har igen set på tallene i kommunens økonomi, hvor der næste år viser sig at være et såkaldt økonomisk råderum på 62 mio. kr., som politikerne kan prioritere til nye tiltag eller som et stort plaster på budgethullet. Derudover kommer engangsbeløbet på 50 mio. kr. Summa summarum kan byrådet vælge at trække forbedringerne fra sparekravet, der dermed næste år kan nøjes med at blive på 129 mio. kr. Men det forudsætter, at byrådet ikke vil iværksætte nye tiltag i budgettet.

Socialdemokratiet, byrådets største parti, har endnu ikke meldt ud, hvordan pengene skal prioriteres.

»Man skal huske på, at de 50 mio. kr. er et engangsbeløb. Men hvis politikerne vælger det, kan vi ende med at skulle finde besparelser for 129 mio. kr. næste år,« siger borgmester Jacob Bundsgaard (S).