Efter dødsbrand: Aarhus Kommune undersøger brandsikkerhed på plejehjem

Tre kvinder på 91, 93 og 95 år mistede livet, da der den 3. august udbrød brand på plejecenteret Farsøhthus i Allingåbro på Djursland.

Tirsdag den 11. september præsenterede Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen (LA), en rapport om sikkerheden på plejehjemmet i et samråd.

Her kunne ministeren konstatere, at den brandramte del af bygningen ikke overholdt de brandkrav, som var gældende, da plejecenteret blev ombygget i 1997. Og at plejecenteret ikke lever op til de brandkrav, der gælder i dag, og som et plejecenter, der opføres i dag, skal leve op til.

Ministeren skrev herefter rundt til landets kommuner og opfordrede til, at kommunerne som bygningsejere skal tage stilling til om brandsikkerheden er forsvarlig i pleje- og ældreboliger, samt i børnehaver, vuggestuer og lignende steder.

Beboere på plejehjem i Aarhus og deres pårørende skal kunne føle sig trygge ved den brandsikkerhed og det arbejde, der bliver gjort for at forebygge brand.« Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg

En opfordring, som Aarhus Kommune nu har taget op ved at præsentere en ny handlingsplan for brandsikkerhed i efteråret 2018.

»Sundhed og Omsorg går med livrem og seler, når det kommer til brandsikkerheden på plejehjemmene. Beboere på plejehjem i Aarhus og deres pårørende skal kunne føle sig trygge ved den brandsikkerhed og det arbejde, der bliver gjort for at forebygge brand,« siger Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg.

I handlingsplanen indgår det, at det i første omgang skal undersøges, om der er givet dispensationer på de ældste af kommunens plejehjem og de med det laveste sikringsniveau, altså dem, der ligesom plejehjemmet i Farsøhthus, ikke er udstyret med sprinkleranlæg.

På den baggrund skal det så vurderes, om der er yderligere tiltag, som skal sættes i gang.

Er der råd?

Det kan selvsagt medføre ekstraudgifter, som byrådet skal tage stilling til, og der kan også være forbedringer, som skal dækkes over beboernes husleje, oplyser Sundhed og Omsorg.

Aarhus Kommune står lige nu midt i en sparerunde. Byrådet har bedt kommunens direktører udarbejde et sparekatalog for i alt 300 mio. kr. årligt, så byrådet har mulighed for at prioritere mellem forslagene, når det skal finde besparelserne for 2019.

I det spareforslag Sundhed og Omsorg har indgivet er der sparet 35,3 mio. kr. om året på plejehjemsområdet.

Man kan fristes til at spørge sig selv, hvordan det kan hænge sammen, at man midt i en sparerunde muligvis vil efterspørge flere midler. Men det gør det, forsikrer Jette Skive.

»Hvis der viser sig at være merudgifter forbundet med brandsikkerheden, sender vi en særskilt indstilling til byrådet, der ikke har noget med de nuværende budgetforhandlinger at gøre,« siger rådmanden.

Jette Skive er ikke nervøs for opbakningen til finansieringen, såfremt der skulle vise sig at være ekstraudgifter i forbindelse med undersøgelsen.

»I så fald vil det være min klare forventning, at der vil være opbakning til at skabe sikre boliger for borgerne i Aarhus Kommune. Jeg ser meget gerne, at eventuelle udgifter ikke kommer til at ligge beboerne til last,« siger Jette Skive, der understreger, at niveauet for brandsikkerhed på plejehjemmene allerede er højt.