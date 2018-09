Brian Mikkelsen: Vandfly-rute skal reddes

Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen opfordrer nu Københavns Kommune til at sørge for, at Nordic Seaplanes får de nødvendige miljøtilladelser, så vandflyruten mellem Aarhus og København kan fortsætte i det nye år.



»Det er et kæmpe problem, at der bliver lagt så mange forhindringer i vejen for vandflyveren,« siger Brian Mikkelsen.

Der er en klar forskel på, hvordan Aarhus og København håndterer det her. Brian Mikkelsen, direktør hos Dansk Erhverv

»Erhvervslivet efterspørger en sådan rute, og det ville være ærgerligt, hvis bureaukrati og politisk modvilje skulle stoppe den forbindelse. Selskabet har oven i købet planer om at udvide med flere daglige afgange,« pointerer han.

Mangler godkendelse

Brian Mikkelsens reaktion kommer efter, at direktøren for Nordic Seaplanes, Lasse Rungholm, i JP lørdag afslørede, at selskabet inden længe kan blive tvunget til at indstille flyvningen på grund af en manglende miljøgodkendelse.

VANDFLYRUTE Vandflyruten drives af søsterselskaberne Nordic Seaplanes A/ S og DH6 Invest ApS., hvor førstnævnte er salgsselskabet, og sidstnævnte er driftsselskabet.

Samlet kom de to selskaber ud af 2017 med et overskud før skat på 1,3 mio. kr. af en omsætning på 18,5 mio. kr. I 2017 var passagertallet 12.500. Det ventes at blive på 14.000 i år. Ved drift af to fly budgetteres med 20.000 passagerer. Selskabet har i øjeblikket fået de 19 ud af 20 tilladelser til en udvidelse. Kun en miljøgodkendelse fra Københavns Kommune mangler.

»Hvis vi ikke får lov at flyve, risikerer vi at måtte lave en solvent likvidation. Det er lidt træls, for vi har et begejstret publikum, vi laver overskud, og vi har skabt 20 arbejdspladser. Men vi er i givet fald nødt til at lukke,« fortalte Lasse Rungholm, der allerede den 1. oktober kan blive tvunget til at afskedige sit personale med virkning fra nytår.

Brian Mikkelsen mener dog, at det vil være et stort tab for forbindelsen mellem de to store danske byer.

En falliterklæring

»Det vil være en kæmpe falliterklæring for erhvervsklimaet i Danmark, hvis vi ikke engang kan have en vandflyver-rute mellem de to største byer. Rigtig mange – også af mine medlemmer – bruger den og sparer en hulens masse tid,« fortæller han.

Han undrer sig over, at projektet har fået grønt lys i Aarhus, mens tommefingeren har peget ned i København.

»Der er en klar forskel på, hvordan Aarhus og København håndterer det her. I Aarhus er man konstruktiv og fleksibel med tilladelser og placering, mens det er mit indtryk, at forvaltningen i Københavns Kommune er meget negativ og nærmest har et ønske om, at det ikke skal lykkes,« siger han.

Det var onsdag ikke muligt at få en kommentar fra Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), men i et tweet tirsdag til en bekymret Martin Geertsen (V) skrev han:

»Der arbejdes p.t. på højtryk for en midlertidig forlængelse af vandflyverens tilladelse. Håber at den kan blive permanent, når den aktuelle klage ved naturklagenævnet er afgjort.«