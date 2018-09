Fire gange, det blev en ommer for Aarhus Kommune

Livsfarlige helleanlæg, fliser, der bukker under for lastbilers mange tons, og facader, der går i stykker. Eksemplerne er mange, når det kommer til bygge- og anlægsprojekter, der må gøres om i Aarhus Kommune. Nedenfor har vi udvalgt fire ommere.

Arkivfoto: Casper Dalhoff

Energivenligt kommunebyggeri slog revner

Solceller på taget og genbrugsglas på facaden. Aarhus Kommunes kontorbyggeri på Grøndalsvej 1 i Viby blev slået stort op som både energineutralt og bæredygtigt. Men i 2017, fem år efter at byggeriet stod færdigt, slog glasset revner - bogstaveligt talt. Facadepladerne bestående af flaskegrønt genbrugsglas begyndte nemlig at revne og måtte pilles ned. Derudover har man måtte pille den 139 mio. kr. dyre bygnings solceller på taget ned, da de ødelagde tagpappet.

Arkivfoto: Valdemar Jørgensen

Livsfarlige pyramider på Frederiks Allé

Knap nok var anlæggelsen af et nyt helleanlæg på Frederiks Allé færdigt, før man i 2008 måtte grave de pyramideformede sten, som udgjorde anlægget, op. Det viste sig nemlig, at pyramiderne var for høje og spidse, så hverken ambulancer eller ældre damer med rollatorer kunne passere. Pris for ommeren: 120.000 kr.

Arkivfoto: Joachim Ladefoged

Dokk1 måtte skifte facade

Omkring 1.9 mia. kr. Så meget lød regningen på for det dyreste byggeri i Aarhus Kommunes historie, Dokk1 på havnen i Aarhus. Begejstringen var da også stor. Lige indtil en rapport fra Byggeskadefonden viste, at de 6.400 kvm vindspærreplader, som man havde beklædt prestigebyggeriet med, med tiden ville rådne. Hver en plade blev derfor udskiftet i 2017 og erstattet. Pris for ommeren: 26 mio. kr. Det skal nu afgøres, hvem der skal betale regningen.





Arkivfoto: Gregers Tycho

Knækkede fliser på Åboulevarden

Åboulevarden i Aarhus er især kendt for, at man her kan få slukket tørsten af en kold øl. Caféerne skal selvsagt have leveret de gyldne dråber. Og det kræver, at tungtlastede lastbiler har deres daglige gang langs åen. Det var de fine fliser dog ikke beredt på, og én efter én knækkede de under lastbilernes tunge dæk. Problemet har eksisteret mange år, men først i 2013 blev der sat vægtbegrænsning på køretøjerne samt anlagt asfalt på en del af ruten.