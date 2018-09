Aarhusianere skylder kommunen 432 mio. kr.: Rådmand vil styrke indsats mod dårlige betalere

25 mio. kr. Det er beløbet, som Aarhus Kommune har fået i pengekassen, efter at medarbejdere i Kultur og Borgerservice er begyndt at ringe til de borgere og virksomheder, der har gæld til kommunen.

Indsatsen startede, efter Skat’s automatiske opkrævningssystem EFI brød sammen tilbage i 2015. Frem for at vente på, at Skat igen fik styr på opkrævningen, søsatte Aarhus Kommune i januar 2016 forsøgsordningen.

Forsøgsordningen slutter efter planen til foråret, men Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice, ser gerne, at der i denne uges budgetforhandlinger findes penge til, at man kan fortsætte arbejdet.

»25 mio. kr. er rigtig mange penge. Det betyder meget for kommunens økonomi og velfærd, at vi får de penge i kassen. Jeg går derfor til budgetforhandlingerne med det klare mål, at vi kan fortsætte indsatsen,« siger han.

Og umiddelbart er der god grund til at fortsætte ordningen, da det samlede skyldige beløb fra borgere og virksomheder til Aarhus Kommune i udgangen af august måned i år løb op i 432.110.802 kr.

Kravene, som kommunen ringer om, er parkeringsafgifter, byggesagsgebyrer, kontrolafgifter og diverse regningskrav. Det er også planen, at bøder fra Folkeregistreret snart vil indgå i ordningen.



Der er særlig stor succes med at inddrive P-afgifter, hvor den samlede sum indtil videre beløber sig på næsten 200.000 kr. med flere end 250 unikke indbetalere.

JP Aarhus kunne i marts måned 2017 berette, at Aarhus Kommune manglede 71,7 mio. kr. alene i ubetalte busbøder. Samtidig skrev JP Aarhus, at kommunen havde en liste med 14 skyldnere, der alle havde over 100 ubetalte bøder, som tilsammen løb op i 1,4 mio. kr.

Øverst på listen stod på daværende tidspunkt en 26-årig med 221 bøder og en samlet gæld på 183.100 kr.

Selvom visse borgere har store udeståender med kommunen, glæder rådmanden sig over, at langt de fleste borgere og virksomheder, som får et opkald, taget godt imod initiativet.

»Vores initiativ bliver generelt rigtig godt modtaget af borgerne og virksomhederne, der typisk ser det som en ekstra god service. Ofte handler det nemlig ikke om manglende vilje til at betale, men om manglende viden eller evne til at betale, og så kan vi f.eks. tilbyde en afdragsordning, så det bliver overskueligt,« siger Rabih Azad-Ahmad.

Kultur og Borgerservice har foreløbig fået tildelt et ekstra årsværk til indsatsen frem til marts 2019. Beregninger har ifølge Kultur og Borgerservice vist, at en medarbejder tjener sin løn hjem i ekstra borgerindbetalinger med op til fire gange.