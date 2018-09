Prestigeprojekt på havnen i Aarhus har skabt kaos: Nu vil kommunen lægge asfalt hen over

230 mio. kr. Så meget har havnepladsen og den dertilhørende cykelpromenade på Aarhus Havn kostet. Store, rektangulære fliser udgør lige nu den dobbeltsporede cykelsti, som har mødt kritik i løbet af det år, som pladsen har været åben. Der har blandt andet været stor forvirring om, hvad der er cykelsti, og hvad der er fortov, hvilket har skabt frustration blandt havnens daglige brugere. Men det ser nu ud til, at det bliver bedre at være cyklist på havnen. Aarhus Kommune har nemlig planer om at asfaltere cykelstien. Det fortæller projektleder for Aarhus Cykelby, Pablo Celis:

»Vi skal opgradere havneforbindelsen, så den bliver lavet ordentligt med god asfalt, et bedre underlag, og så det bliver tydeliggjort for alle - også ikke stedkendte - at man træder ud på en cykelsti,« fortæller han med hentydning til cykelstien, der strækker sig fra Dokk1 og hen til cykeltunnelen under Bernhardt Jensens Boulevard ved Nørreport. Som det er nu, er der på den ene side af tunnelen, hvor Østbanetorvet ligger placeret, anlagt asfalt, hvor det er tydeligt, at det er en cykelsti, forklarer han.

»Samme princip vil vi lave på den anden side af tunnelen. Vi skal have ført den asfaltbelægning, der er på den ene side af tunnelen, hvor man ikke er i tvivl om, at man træder ud på en cykelsti, igennem på hele cykelpromenaden,« fortæller Pablo Celis.

Arkitekttegnet cykelsti på havnefronten får stadig kritik: Råb, ulykker og usikkerhed Et år efter at havnefronten og den tilhørende cykelsti blev indviet, oplever de daglige brugere af cykelstien stadig, at de må hæve stemmen og springe for livet.

Aarhus Kommune har af staten fået tildelt 12 mio. kr. til etableringen af en cykelforbindelse fra Risskov til Marselisborg. Den samlede regning for forbindelsen vil dog løbe op i 31 mio. kr. De resterende 19 mio. kr. skal altså findes i kommunens egne lommer. Det er fra denne pulje, at forbedringen af cykelstien langs havnefronten skal finansieres. Det vides endnu ikke, hvor meget tiltagene kommer til at koste.

Man har fra kommunens side længe været bevidst om, at cykelstien på havnen ikke var en optimal løsning for cyklister og gående. Derfor har man bedt konsulentvirksomheden Rambøll om at udarbejde en undersøgelse, der skal kortlægge tilgængeligheden for trafikanter på havnen. Man forventer, at undersøgelsen ligger klar i løbet af efteråret. Pablo Celis oplyser, at man først går i gang med forbedringerne i løbet af 2019.