De frivillige kræfter skal starte, hvor forvaltningen slutter

Området omkring Godsbanen summede af liv lørdag formiddag. Selv om det småregnede stod folk i en lang kø foran Den Rå Hal, hvor designmarkedet FindersKeepers lørdag holdt til.

Folkets Møde Aarhus er Europæisk Frivillighovedstad 2018. Fredag den 21. september lød startskuddet til en festlig og faglig weekend med frivillighed i fokus, da Folkets Møde startede. Folkets Møde løber fra fredag den 21. til søndag den 23. september. Formålet med folkets møde er at styrke den demokratiske debat og skabe rum til dialog. Og at blive klogere på, hvad der motiverer og fastholder frivillige, og hvilke knaster og barrierer borgere, medarbejdere, frivillige foreninger og organisationer oplever. Aarhus midtby er weekendens omdrejningspunkt. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

Da man lykkedes med at smyge sig gennem de mange opstillede boder og bevægede sig ind i Godsbanens foyer, mødtes man af bannere med slogans som »Her er vi seje sammen«. Bannerne var sat op som en del af Folkets Møde, der finder sted over hele Aarhus i denne weekend som del i Europæisk Frivillighovedstad 2018.

I et tilstødende lokale var en gruppe af disse seje mennesker fra forskellige organisationer og grupper ved at tage hul på arrangementet Frivillighedens Bazar, som var arrangeret af Socialforvaltningens Familie, Børn og Unge. Målet var, at Socialforvaltningens Familie, Børn og Unge i samarbejde med civilsamfundet skulle udvikle initiativer, der skal lede til bedre fællesskaber for børn og unge med særlige behov.

»I dag skal vi se på, hvordan socialforvaltning og civilsamfund kan være hinandens forlængede arme,« som Henrik Giedekier, leder af UngdomsCentret formulerede det, da han bød folk velkommen.

Derefter blev arrangementet sparket i gang af debat- og dansegruppen ”Black Top Team”, der består af fem unge drenge fra Gellerup.

Gruppen havde i begyndelsen problemer med lyden, men det var ikke noget, et par sæt frivillige hænder ikke hurtigt fik fikset. Og da lyden først kom på plads, satte gruppen gang i forsamlingen med rap og dans, der til tider mindede mere om akrobatik.

Danse- og debatgruppen Black Top Team satte gang i Frivillighedens Bazar. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Efter frokosten, som kvinderne bag Somalifood stod for, kom rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz (S), forbi for at understrege vigtigheden i det arbejde, som Frivillighedens Bazar dannede rammerne for.



»Nogle gange bliver det overset, hvor meget samspillet mellem det frivillige engagement og den del af vores velfærdssamfund, som er forankret i de offentlige institutioner, egentlig betyder,« lød det fra Kristian Würtz, som pointerede, at Europæisk Frivillighedshovedstad 2018 handler om at sætte fokus på netop det.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz (S), under satte med sin tale ved Frivillighedens Bazar fokus på vigtigheden af frivilligt arbejde - f.eks. i socialforvaltningen. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Vi står i socialforvaltningen og på børn- og ungeområdet med en fantastisk vigtig opgave med at sikre, at nogle af de børn, som ikke har fået de nemmeste kort på hånden, kan klare sig godt,« sagde rådmanden og fortsatte:

»Og vores samarbejde med frivillige foreninger er helt afgørende for, at det kan komme til at fungere godt. Så jeg er spændt på at se, hvad jeres debatter fører til. Jeg håber, det er noget, vi kommer til at være stolte af, og som kan give et løft i de unge menneskers liv.«

Organisationen Unge4Unge satte gang i deres workshop i forbindelse med Frivillighedens Bazar. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Det er vigtigt, at de frivillige kræfter begynder, hvor forvaltningen slutter. For på den måde undgår man, at de udsatte unge, som af forskellige årsager er tilknyttet forvaltningen får tilbagefald, når de ikke længere er det, forklarer Henrik Giedekier.

Samtidig satte organisationerne Unge4Unge og Kvindehuset gang i dagens første workshops, som med hver sin målgruppe havde fokus på netop det.