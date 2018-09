Solgt til burgerkæde: Kendt Aarhus-restaurant lukker efter 33 år

Den 31. januar 2019 er det slut med restaurant Italia på Åboulevarden i Aarhus.

Den kendte restaurant er blevet købt af burgerkæden Cock's and Cows. Det skriver Smag Aarhus

Medejer og bestyrer Kasper Vejvad Jørgensen siger til mediet, at lukningen sker »af økonomiske grunde«.

Den tidligere ejer, Fulvio Capuzzi, åbnede restauranten i 1985, men solgte sidste år restauranten til Kasper Vejvad Jørgensen og de andre medejere.

Planen var, at de skulle føre restauranten videre i samme ånd, men nu har de altså valgt at sælge stedet.

»Det har absoult ikke været vores mening at sælge fra starten. Vi fik muligheden for at købe, og da vi startede ud, var det en restaurant, der var ekstremt meget gang i. Italia kan sammenlignes med Jensens Bøfhus - en restaurant, der har været der i rigtig mange og trænger til en opdatering,« siger Kasper Vejvad Jørgensen til TV 2 Østjylland og tilføjer, at det var de nye ejeres mening at modernisere restauranten løbende.

Ejerne er nu ved at finde ud af, hvordan man får de ansatte hjulpet videre til nye job.

Ujævn italiensk klassiker

Den nye ejer, Cock's and Cows, har allerede flere restauranter i København, bl.a. på Gammel Strand, i Tivoli og i Kastrup Lufthavn.

Burgerkæden serverer både burgere med oksekød, svinekød og kylling samt en vegetarisk og en vegansk udgave. Derudover er der flere forskellige cocktails på menuen.