Regionen og medarbejdere skal holde flere dialogmøder

Der skal arbejdes hårdt på at sikre ytringsfriheden for medarbejderne i Region Midtjylland.

Det konstaterer Anja Laursen, formand for Dansk Sygeplejeråd i Region Midtjylland og næstformand i Region Midtjyllands fælles samarbejdsudvalg, RMU, efter fredagens møde mellem medarbejdernes repræsentanter og direktionen i Region Midtjylland.

»Der er brug for en kulturændring, og det skal der arbejdes hårdt på. Der har i den senere tid været flere episoder omkring medarbejdernes ret til ytringsfrihed, og det har skabt frygt og utryghed i organisationen om, hvorvidt man må komme med faglige input. Selvfølgelig må man det, for det er vigtigt både for patienternes og for medarbejdernes skyld,« siger Anja Laursen.

Parterne skal derfor mødes igen i næste uge, men ifølge Anja Laursen skal der flere møder til, hvis budskaberne skal nå uden for mødelokalet på regionskontoret i Viborg.

Efter fyring af sygehusledelse: Nu er medarbejderne udvandret

Tidligere på ugen offentliggjorde Region Midtjylland, at to direktører i Hospitalsenhed Midt fratræder. Ifølge regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen skyldes fratrædelserne, at parterne ser forskelligt på den strategiske ledelse og udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Men på medarbejdersiden har fratrædelserne vakt vrede hos en del medarbejdere på sygehuse i regionen, og torsdag forlod medarbejdersiden af samme årsag et møde i Region Midtjyllands fælles samarbejdsudvalg.

Det fik regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til at kalde parterne sammen fredag. Efter fredagens møde har parterne udsendt en fælles udtalelse. Heri står der bl.a., at der skal være tryghed og tillid til at ytre sig frit for alle ansatte i regionen. Parterne er også blevet enige om, at dialog skal understøtte en åben kultur i samarbejde mellem ledere og medarbejdere, og at der skal sikres bedre involvering af medsystemet i politiske processer.