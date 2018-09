Vandflydirektør forbereder lukning

Omsætning og passagertal har retning op, og ambitionen er at sætte en ekstra vandflyver ind på Aarhus-København-ruten.



Alligevel frygter direktør for Nordic Seaplanes Lasse Rungholm inden længe at måtte indstille flyvningen på grund af manglende miljøgodkendelse.

»Hvis vi ikke får lov at flyve, risikerer vi at måtte lave en solvent likvidation. Det er lidt træls, for vi har et begejstret publikum, vi laver overskud, og vi har skabt 20 arbejdspladser. Men vi er i givet fald nødt til at lukke,« fortæller Lasse Rungholm.

Som virksomhedsejer er jeg derfor nødt til at opsige mine folk om tre uger med fratrædelse til nytår. Lasse Rungholm, direktør Nordic Seaplanes Som virksomhedsejer er jeg derfor nødt til at opsige mine folk om tre uger med fratrædelse til nytår.

Nordic Seaplanes har siden foråret 2016 fløjet på en treårig tilladelse, som endnu ikke er erstattet af en permanent tilladelse.

»Problemet er, at vores midlertidige tilladelse udløber den 29. marts til næste år. Vi plejer at stoppe med at flyve til jul og begynder igen efter vinterferien. Men det er der jo ingen grund til, hvis vi skal lukke den 29. marts. Som virksomhedsejer er jeg derfor nødt til at opsige mine folk om tre uger med fratrædelse til nytår. Måske kan vi strække den en måned mere, fordi de alle har en måneds ferie til gode,« fortæller han.

Selskabet sælger af samme grund i øjeblikket 10-turskort i stedet for de normale 20-turs, ligesom kunderne er orienteret om, at alle opsparede point skal være brugt inden nytår.

Personalet er også informeret om, at de uden en tilladelse vil stå uden arbejde til februar.

»Det er en skidt situation, for nogen vil jo finde sig et andet arbejde, mens andre satser på, at vi ender med at få tilladelse. Men ingen er interesseret i at stoppe, for de kan se, at det går den rigtige vej med forretningen,« siger Lasse Rungholm.

Træg sagsbehandling

Nordic Seaplanes har siden foråret 2016 fløjet på en treårig tilladelse. Ledelsen søgte imidlertid allerede i begyndelsen af 2017 de relevante myndigheder – dvs. Kystdirektoratet, Trafik- og Byggestyrelsen samt miljømyndighederne i København og Aarhus – om tilladelse til at indsætte endnu et fly på ruten.

Det endte i september i fjor med et afslag fra Københavns Kommune. Selskabet er uenigt i afgørelsen og klagede til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Men her har regeringens udflytning af statslige arbejdspladser til provinsen stukket en kæp i hjulet på sagsbehandlingen.

Det er en skidt situation, for nogen vil jo finde sig et andet arbejde, mens andre satser på, at vi ender med at få tilladelse, siger Lasse Rungholm. Foto: Tobias Nicolai

»Ankenævnet er tvangsudflyttet til Nævnets Hus i Viborg. 80 pct. af de ansatte har sagt op, fordi de ikke ville med, så de er langt bagefter. Lige nu ligger sagen stille,« forklarer Lasse Rungholm, der alligevel håber på en afgørelse i efteråret.

Vandflyrute

Vandflyruten drives af søsterselskaberne Nordic Seaplanes A/S og DH6 Invest ApS., hvor førstnævnte er salgsselskabet, og sidstnævnte er driftsselskabet. Samlet kom de to selskaber ud af 2017 med et overskud før skat på 1,3 mio. kr. af en omsætning på 18,5 mio. kr. I 2017 var passagertallet 12.500. Det ventes at blive på 14.000 i år. Veddrift af to fly budgetteres med 20.000 passagerer. Selskabet har i øjeblikket fået de 19 ud af 20 tilladelser til en udvidelse. Kun en miljøgodkendelse fra Københavns Kommune mangler.

»Men hvis det går, som det plejer, ender det med, at sagen hjemvises til kommunen med nogle retningslinjer for, hvordan sagen skal afgøres. Det betyder, at der igen vil gå tid med det.«

Skulle sagen blive sendt retur til fornyet sagsbehandling i Københavns Kommune, er Center for Miljøbeskyttelse i Københavns Kommune parat til at kigge på den igen, oplyser centerchef Rikke Hvelplund.

Ifølge hende har kommunen to forbehold, som relaterer sig til nogle nuværende støjgener.

»Den ene er, at i modsætning til i Aarhus kommer flyveren ind over København, og det ser ud til, at der er nogle lidt andre flyruter end forudsat i miljøgodkendelsen,« forklarer hun.

«Der er også nogle støjgener i inderhavnen og flyets rutefart til Langelinie-pavillonen, der har givet klager over støj. På ansøgningstidspunktet manglede vi støjberegninger for dette, og på det grundlag sagde vi, at vi ikke kunne give en miljøgodkendelse,« siger Rikke Hvelplund.

En sidste livline

Ifølge direktør Lasse Rungholm leverede selskabet i februar i år nye støjmålinger, som viste, at vandflyveren kan leve op til myndighedernes skrappeste krav for lufthavne.

»Vi antog derfor, at nu måtte den være hjemme, men fik det svar fra Københavns Kommune, at støjrapporten kom for sent, fordi sagsbehandlingen var afsluttet,« fortæller Lasse Rungholm.

Lufthavn er midlertidig

Han har dog forsøgt at sikre sig en livline. I august søgte Nordic Seaplanes sideløbende Københavns Kommune om, at få den nuværende midlertidige tilladelse forlænget med et år.

I sidste uge var Lasse Rungholm til møde med kommunen om den sag. Den skal nu i høring, og det forventes at tage seks-syv uger, inden den er færdigbehandlet.

Vandfly: Aarhus-København på 38 minutter

»Jeg måtte fortælle dem, at jeg altså skal sige mine folk op den 1. oktober. Det mente de ikke, de kunne nå, men jeg håber, at vi får landet den,« siger direktøren.

Også borgmester Jacob Bundsgaard (S) krydser fingre for en snarlig løsning.

»Jeg synes, at Nordic Seaplanes har været et fantastisk bidrag til at sikre god mobilitet mellem de to store vækstcentre i Danmark. Så jeg håber meget, at man kan finde en løsning, så Nordic Seaplanes også i fremtiden kan tilbyde flyvning mellem Aarhus og København.«