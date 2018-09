Politikere: Det handler om normering

Sagen om den udviklingshæmmede Gitte Brorson blev i slutningen af maj 2018 sat på den fortrolige dagsorden på social- og beskæftigelsesudvalgets ordinære møde. Udvalgsmedlem Knud N. Mathiesen (DF) kalder sagen »ubehagelig«.

»Der er sket ledelsessvigt, og så mangler der personale. Det er ikke en enkeltstående sag, men det er et af de grovere tilfælde. Der skal rettes op på det. Den form for svigt må ikke ske,« siger Knud N. Mathiesen, som bakkes op af Keld Hvalsø fra Enhedslisten.

»Det handler om normeringen. Vi skal som kommune overholde serviceloven til fulde, og det har knebet gevaldigt i denne sag,« siger Keld Hvalsø, der også er medlem af social- og beskæftigelsesudvalget.

Næstformanden i udvalget, Anette Poulsen (S), er enig i, at sagen om Gitte Brorson er en sag, som kommunen skal lære af.

»Jeg er helt bevidst om, at området er presset ressourcemæssigt. Man kan altid diskutere, om normeringen er god nok. Men det vigtigste er, om kompetencer og målgrupper passer sammen, så man har de rette kompetencer til de rette målgrupper. Det gælder på alle områderne, men det har ikke altid være tilfældet i denne sag,« siger Anette Poulsen, som oplyser, at Socialdemokratiet har voksenhandicapområdet som en prioritet, når byrådet i den kommende uge går i gang med spare- og budgetforhandlinger.

Store spareplaner

Kommunen skal spare 224-241 mio. kr. årligt de næste fire år. Ifølge 2018-tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet indtager Aarhus Kommune en bundplacering i sit forbrug på handicapområdet. Ud af 98 kommuner bruger kun Odense Kommune færre penge end Aarhus Kommunes 6.395 kr. årligt pr. indbygger mellem 18-66 år på voksne med særlige behov. Gennemsnittet blandt alle landets kommuner er 8.307 kr.

Socialforvaltningen mener også, at der er et ressourceproblem på området. I ”Notat vedr. læringspunkter fra sagen vedrørende Gitte Brorson”, skriver Socialforvaltningen bl.a.:

»Voksenhandicap må samtidig erkende, at der er et ressourcedilemma mellem behovet for kompetenceudvikling og bemanding på områdets tilbud. Kompetenceudviklingsopgaven har en sådan karakter, at den kun kan gennemføres inden for en overskuelig periode, hvis der sikres personalemæssig dækning for det personale, der tages ud til kurser og uddannelse.«

JP Aarhus har spurgt forvaltningen, om lignende sager kan undgås med den nuværende normering på voksenhandicapområdet.

»Hver gang de ringer, håber jeg, at det er med besked om, at hun er død« Det har ulykkelige konsekvenser, når Aarhus Kommune sparer på handicapområdet for voksne, mener Thomas Brorson. Hans udviklingshæmmede søster Gitte har boet på institution i Aarhus Kommune siden 2001, og plejen af hende har været under al kritik, mener han.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at området for voksne med handicap er presset i forhold til ressourcer, og at det har konsekvenser for serviceniveauet. Vi prioriterer vores indsats inden for de rammer, byrådet har givet, sådan at vores ressourcer først og fremmest sikrer den nødvendige daglige støtte til borgerne i vores tilbud og dernæst anvendes til kompetenceudvikling med videre. Det gør vi, fordi det er vores vigtigste mål, at alle de borgere, vi har kontakt med, får den hjælp og støtte, de har behov for i hverdagen. Det lykkes heldigvis i langt de fleste tilfælde, men vi erkender også, at der indimellem opstår fejl,« lyder svaret fra driftschef Kirsten Bundgaard, voksenhandicap, Aarhus Kommune.