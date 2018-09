Medarbejdere udvandrede fra møde efter fyringer

Få dage efter, at en politisk bredt funderet budgetaftale for Region Midtjylland blev indgået, blev ledelsen for hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive afskediget.

Det drejede sig om hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen.

Afskedigelserne har vakt vrede hos en del medarbejdere på sygehuse i regionen, og torsdag valgte medarbejderrepræsentanter ifølge Region Midtjylland at forlade et møde i det såkaldte samarbejdsudvalg.

Derfor har regionsrådsformand Anders Kühnau (S) valgt at indkalde medarbejderrepræsentanterne, næstformænd Anja Laursen og Jette Ohlsen, til drøftelser om sagen fredag. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

»Det er en alvorlig situation og en tydelig markering, når medarbejderne vælger at forlade et møde i et samarbejdsudvalg,« udtaler Anders Kühnau.

Tidligere på ugen udtalte Anja Laursen ifølge Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland:

»Jeg deler medarbejdernes voldsomme bekymring for konsekvenserne af afskedigelserne – ikke alene i Hospitalsenhed Midt men i hele Region Midtjyllands hospitalsvæsen.«

