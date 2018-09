Regionen truer gymnasierne: Find en løsning eller vi bestemmer

Regnestykket er simpelt nok, men de østjyske gymnasier har svært ved selv at finde frem til facit.



Mens antallet af STX-ansøgere på 15 gymnasier i Aarhus og omegn er faldet med 317 siden 2016, er antallet af pladser ikke fulgt med, så der ved skolestart i august var 179 pladser i overskud.

Gymnasierne har selv ansvaret for at sikre den rigtige kapacitet og fordele eleverne mellem sig. Den foreløbige plan for næste år skal være klar i september, men de østjyske gymnasier har svært ved at nå til enighed om, hvem der skal sænke kapaciteten og hvor meget.

Langt flere ansøgere

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse, hvor regionen konstaterer, at »enkelte Aarhus-gymnasier har så mange ansøgere og pladser, at det tærer på elevgrundlaget for andre gymnasier i og uden for Aarhus«.

»Nogle gymnasier i Aarhus og i Aarhus’ opland står med masser af ledige pladser, mens særligt 3-4 gymnasier i Aarhus midtby har langt flere ansøgere, end de har kapacitet til. Der skal findes en løsning, så vi kan fastholde gode STX-tilbud i hele landsdelen,« udtaler formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V), som truer med at fratage gymnasierne muligheden for selv at bestemme, hvor mange elever de må modtage:

For få elever I Region Midtjylland findes fire fordelingsudvalg. Udvalget, der dækker østjyske gymnasier, består af de 15 uddannelsesinstitutioner: Silkeborg Gymnasium, Randers Statsskole, Paderup Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Grenaa Gymnasium, Rønde Gymnasium, Egå Gymnasium, Risskov Gymnasium, Langkær Gymnasium & HF, Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Viby Gymnasium og HF, Skanderborg Gymnasium, Odder Gymnasium. I 2018 var der samlet set i Østjylland en overkapacitet på 179 pladser ift. antallet af ansøgere. Fra 2016 til 2018 er antallet af STX-ansøgere i Østjylland faldet fra 4.170 til 3.853. Et fald på 317. En fremskrivning viser, at alene blandt unge i Aarhus Kommune, som huser syv af de 15 gymnasier, vil der være 1.564 STX-ansøgere i 2019. Lige nu er der lagt op til, at de syv gymnasier har en kapacitet på 1.904 pladser. Kilde: Region Midtjylland

»Kan gymnasierne ikke i fællesskab blive enige, må vi politisk træffe en beslutning. Det vil på sigt dreje sig om 10-12 klasser.«



Et slag mod det frie valg

Meldingen fra Region Midtjylland kommer dagen efter, at rektorer fra midtby- og oplandsgymnasier i Østjylland onsdag havde foretræde for de politiske medlemmer af udvalget for Regional Udvikling.

Næstformand for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S), erkender, at det vil være et slag mod de selvejende gymnasier og det fri gymnasievalg, hvis regionen ender med at diktere kapaciteten i de østjyske gymnasier.

»Jeg håber, at gymnasierne når til enighed og samtidig stopper for muligheden for, at elever kan skifte gymnasie, efter at de er blevet fordelt,« siger han og vurderer, at der i Aarhus er to STX-klasser mere, end der er elever til.

JP Aarhus har uden held forsøgt at få fat i formanden for fordelingsudvalget i Østjylland og rektor for Aarhus Statsgymnasium, Dorte Fristrup.

Truer Langkaer Gymnasium

Flemming Knudsen mener, at en overkapacitet hos gymnasierne styrker tendensen til, at eleverne klumper sig sammen i midtbygymnasierne og truer uddannelsesinstitutionerne uden for bygrænsen.

Det har haft store konsekvenser for Langkaer Gymnasium, hvor den nye 1.g-årgang i august bestod af ca. 65 elever. Skoleåret inden begyndte 127 elever i 1. g.

Drastisk fald i elevoptaget på Langkaer Gymnasium

Rektor Yago Bundgaard har forklaret, at skolens to nuværende 1. g-klasser er for få til at drive en institution, og har over for JP Aarhus vurderet, at skolen kan drives med underskud et par år endnu.

Langkaer Gymnasium står dog over for en mulig fusion med Aarhus Tech. Den betyder, at tre HTX-klasser flyttes fra Aarhus Tech i midtbyen til Langkaer Gymnasium i Tilst, og tre STX-klasser flytter den anden vej.

Fusionen er blevet godkendt af Region Midtjylland, men afventer godkendelse af Undervisningsminister Merete Riisager (LA).