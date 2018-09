Aarhus kæmper om endnu en pris til byens nyeste skole

I 2006 blev Frederiksbjerg Skole hædret med prisen som årets danske byggeri, og nu er Aarhus Kommune med i opløbet om endnu en pris for byens nyeste skole.

Denne gang gælder det Bygherreprisen 2018, som Boligfonden Kuben sammen med Bygherreforeningen uddeler.

Aarhus Kommune dyster mod Realdania By & Byg for Blox på Bryghusgrunden ved Københavns Havn samt konsortiet ATP Ejendomme, Industriens Pension og PFA Ejendomme for Axel Towers i centrum af København.

»Vi har tre stærke kandidater med meget forskelligt udgangspunkt. Vi har den offentlige bygherre i form af Aarhus Kommune, der gør sit skolebyggeri til et forandringsprojekt og nytænker læring og pædagogik. Vi har det stærke kommercielle projekt midt i København i form af Axel Towers. Og sidst men ikke mindst er der Blox, som på mange måder sætter helt nye standarder i byggeprocessen og ved det færdige resultat,« lyder det fra adm. direktør i Enemærke & Petersen, Henrik Mielke, der er bestyrelsesmedlem i Boligfonden Kuben og medlem af bedømmelseskomiteen, i en pressemeddelelse.

Frederiksbjerg Skole er indstillet for at udleve en stærk vision om at skabe en optimal læringskultur i folkeskolen. Motivationen for at nominere Aarhus Kommune til Bygherreprisen 2018 Frederiksbjerg Skole er indstillet for at udleve en stærk vision om at skabe en optimal læringskultur i folkeskolen.

De tre projekter er udvalgt ud fra i alt 19 indstillede kandidater, hvilket er det højeste antal i prisens historie, der går tilbage til 1999.

Bygherreprisen hædrer en bygherre, som har udvist en særdeles god og professionel bygherreindsats, værdig til efterfølgelse. Prisen skal sætte fokus på bygherrens afgørende rolle og ansvar som igangsætter og ankerperson i byggeprocessen. Temaet for Bygherreprisen 2018 er byggeri, som flytter grænser.

Ny skole hædres for bedste byggeri

Motivationen for nomineringen af Aarhus Kommune er følgende:

»Frederiksbjerg Skole er indstillet for at udleve en stærk vision om at skabe en optimal læringskultur i folkeskolen og for at være en forandringskatalysator for nye måder at tænke undervisning og læring på. Desuden er skolen på fineste vis tænkt ind i lokalsamfundet, hvor skolen supplerer eksisterende faciliteter og skaber merværdi for naboer, borgere samt en række frivillige foreninger,« fremgår det af pressemeddelelsen.

Den 15.000 kvm store Frederiksbjerg Skole er tegnet af Henning Larsen Architects og havde en anlægssum på 260 mio. kr. Skolen stod færdig i august 2016.

Vinderen af Bygherreprisen 2018 offentliggøres den 9. november på Building Award 2018, som er en ny stor prisfest for hele byggebranchen.