Byrådet glæder sig til overdækning af Banegraven

Det er vigtigt, at cyklisme er indtænkt, mener Socialdemokratiet.

For Enhedslisten er det vigtigt, at man overvejer, hvordan man sikrer grønne åndehuller.

Dansk Folkeparti er bange for, at der laves en helt ny bydel, uden at man sikre plads til fritidsaktiviteter og ophold i parker.

Venstre mener, at det er en gylden mulighed for at skabe ekstra plads til biler tæt på centrum, men frygter, at det økonomisk set bliver svært, at bygge tilstrækkeligt højt.

Og De Konservative mener, at man skal gøre sig nøje overvejelser, hvad der skal ske med Bruuns Bro-arkaden.

Men alle partierne var på onsdagens byrådsmøde enige om, at det bliver en spændende dialog med bl.a. DSB om muligheden for at overdække og bebygge Banegraven mellem Aarhus H og Frederiks Bro.

»Ideen om et brokvarter over banegraven er visionær og kan gøre op med, at byen i dag er opdelt af et ingenmandsland. Vi kan have bekymringer for, om det er økonomisk realiserbart at bygge lige så højt som de omgivende bebyggelser,« sagde Venstres politiske ordfører Heidi Bank, og hendes byrådskollega Louise Lindskrog (S) tilføjede:

»Det her åbner mulighed for at bygge flere boliger. Noget af det vigtigste for Socialdemokratiet er, at cyklisme er indtænkt i projektet. I dag er cykelparkeringen ikke god nok, den skal forbedres. Vi skal gå i dybden med de forskellige elementer i teknisk udvalg.«

Binder byen sammen

Muligheden for at overdække Banegraven er opstået i forbindelse med at Banedanmark skal elektrificere skinnerne under Aarhus Hovedbanegård.

Byrådet skulle onsdag tage stilling til, om Aarhus Kommune skulle indgå i drøftelser og forhandlinger med bl.a. DSB om en etablering af en overbygning og fælles salg af byggeretter over Banegraven.

Forslag fra DSB: Ny bydel kan være på vej oven på banegraven

Teknik og Miljø skriver i sin indstilling af overdækningen af Banegraven vil give mulighed for at bygge en bydel, der kan være med til at binde midtbyen omkring Aarhus H bedre sammen.

Politikerne valgte at sende indstillingen til behandling i teknisk udvalg.

K: Der findes en undersøgelse

De Konservative har tidligere foreslået en overdækning af Banegraven, og Marc Perera Christensen (K) pegede på, at der tidligere er udarbejdet en undersøgelse af en sådan.

»Så vi behøver ikke at starte forfra,« sagde han og tilføjede:

»Jeg anerkender romantikken om at bevare arkaden på Bruuns Bro. Nu er vi et sted, hvor der skal ske noget, og så må vi se, om vi skal bevare arkaden, eller om vi kan trække motiver fra den ud i det kommende byggeri.«