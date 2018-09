360 kollegieboliger i 13 etager sendt i høring

Efter Aarhus Byråd onsdag vedtog en indstilling om Godsbanekollegiet får offentligheden nu lov til at ytre sine meninger om det internationale kollegie.

Efter planen skal arbejdet med at opføre kollegiet begynde i 2019, og i 2021 kan de første beboere flytte ind i de 360 værelser fordelt på op til 13 etager.

»Kollegiet passer godt med visionen for område. Vi får flere af de studieboliger, som byen har hårdt brug for. Vi er studieby, det skal der værnes om,« sagde Louise Lindskrog (S).

To-tre værelser

Lokalplanen for kollegiet, der indgår som en del af den samlede udviklingsplan for godsbanearealet. Her vil den nye arkitektskole også blive opført, og den samlede plan er at skabe et varieret bykvarter med boliger og erhverv, mens det nuværende kreative kulturmiljø bliver bevaret.

Lokalplanen gælder for et mindre område af godsbanearealerne og omfatter ca. 5.000 kadratmeter. Kollegiet vil være på i alt ca. 15.500 etagekvadratmeter, og ud over de ca. 360 kollegieboliger med et- og toværelseslejligheder vil der blive etableret fælles arealer til aktiviteter og ophold.

Højden bekymrer

Enhedslisten og Dansk Folkeparti var enige i at sende lokalplanen i offentlig høring, men begge partier var skeptiske omkring højden af byggeriet.

»Enhedslisten er ikke specielt tilhænger af at bygge højt i godsbaneområdet. På den anden side er området ved at udvikle sig på en måde, så projektet kan passe ind,« sagde Keld Hvalsø (EL).

Nyt kollegium på Godsbanen et skridt nærmere

Kollegiet vil blive opført med teglstensfacader, og kommer til at bestå af en karrébebyggelse i 4-6 etager, der mod nord afsluttes af en højhusbebyggelse i op til 13 etager.

Til byggeriet hører 49 parkeringspladser. De etableres som en del af en fælles p-løsning for hele godsbaneområdet, hvor bilister skal parkere i centrale parkeringshuse. Derudover gøres der plads til mindst 360 cykler.

Udviklingsplanen for godsbanearealer dækker 128.000 kvm. Aarhus Byråd godkendte den 26. september 2017 planen og gav dermed grønt lys til, at udviklingen i den første etape i det nordlige området kan afsluttes. Det indebærer, at en række arealer udbydes til henholdsvis bolig-, erhvervs- og butiksformål, ligesom bydelens første parkeringshus etableres.

Desuden sikrer udviklingsplanen, at Institut for (X) kan blive i området, ligesom der bliver etableret et såkaldt bydelskontor, der med deltagelse af områdets brugere får til formål at understøtte det ønskede byliv.