Stor opbakning til et røgfrit Aarhus

»Vi elsker at gå forrest med alt muligt andet. Så lad Aarhus gå forrest med at forhindre, at unge mennesker begynder at ryge.«

Dansk Folkepartis sundhedsrådmand Jette Skive talte onsdag for sit forslag om, at Aarhus Kommune bliver en del af projektet Røgfri Fremtid.

»Jeg har været på studietur på Island for at se deres forebyggelsesindsats for unge, når det gælder røg. Jeg kunne se, at det er vigtigt, at hele samfundet og borgerne står sammen for at forebygge rygning for børn og unge. Prisen for at begynde at ryge tidligt er alt for høj,« sagde Jette Skive, som via sundhed- og omsorgsudvalget vil invitere ungdomsuddannelser, foreningslivet og erhvervslivet til at drøfte, hvordan man kan forebygge rygestart.

Ros fra byrådet

Røgfri Fremtid er et partnerskab med blandt andet Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse, og Dansk Folkeparti skriver i sin indstilling, at der skal laves en Aarhusplan for en røgfri by.

Forslaget fik ros fra flere byrådsmedlemmer.

»Vi bakker helhjertet op om projekt, vi tror på, at det nytter. Ve mig om vi efter et år eller to overalt kommer til at markedsføre det her som Aarhusplanen,« sagde Lone Hindø (S)

I indstillingen står, at 13 pct. af aarhusianerne ryger dagligt sammenlignet med 16 pct. i hele Region Midtjylland. Der er allerede eksempler på, at Aarhus Kommunes institutioner arbejder for mindre rygning. Bl.a. er Viby Gymnasium det første røgfri gymnasium i Aarhus og Åbykollegiet bliver det første røgfrie kollegium.

»Fokus på folkesundhed er altid vigtig. Aarhus ligger godt, men det er bestemt ikke godt nok. Så fra Venstre er der fuld opbakning til at gå ind i samarbejdet. Vi læser forslaget som et forsøg på at løse udfordringen via dialog og samarbejde. Vi er sikre på, at det er bedre end forbud, påbud og stigmatisering,« sagde Hans Skou (V).

Skal blande sig uden om

SF, de radikale og Enhedslisten modtog ogsåforslaget positiv. Indstillingen blev dog ikke vedtaget, men sendt til behandling i Magistraten, hvor eventuelle udgifter skal afdækkes.

Almaz Mengesha fra Liberal Alliance udtalte sig ikke, som hun ville støtte forslaget eller ej. Men hun udtrykte forbehold.

»Der er sympatiske tanker bag forslaget. Mange ønsker at opholde sig i røgfrie miljøer. Spørgsmålet er, om det er os politikere, der skal pålægge folk ikke at ryge. Hvad kan være næste scenarie. At kommunen er fri for overvægt, eller at der kun skal spises vegansk? Politikere skal ikke blande sig i, hvad andre mennesker foretager sig, så længe det ikke er ulovligt,« sagde Almaz Mengesha.