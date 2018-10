Tysk ekspert i dansk design: Han samler på og skriver om danske sølvsmykker til den store guldmedalje

Én gang samler, altid samler.

Jörg Schwandt erkender det gerne. Gennem 45 år har han og hans kone, Marion Schwandt, samlet på danske smykker af højeste karat, om end det især er smykker i sølv, skabt af bl.a. Georg Jensen, Kay Bojesen, Nanna Ditzel og Bent Exner.

Selv om de for et par år siden solgte deres enestående samling på 960 smykker til Den Gamle By, hvor den nu er udstillet i ”Smykkeskrinet”, er de allerede i gang igen: I løbet af tre år har de to nu 170 smykker i deres nye samling, og endnu nogle smykker er på vej.



Kronprinsesse Mary åbnede udstillingen i Den Gamle By i 2017. Her er hun sammen med museumsinspektør Jens Ingvordsen og direktør for Den Gamle By Thomas Bloch Ravn.

Det smykke måtte ejes

Jeg er ikke bare samler, jeg er ekspert i dansk sølv og danske sølvsmede. Jörg Schwandt, smykkesamler Jeg er ikke bare samler, jeg er ekspert i dansk sølv og danske sølvsmede.

»Vi havde ellers besluttet at holde op, men det er svært, når man er en ægte samler - jeg kan aldrig holde op. Da vi havde solgt smykkerne til Den Gamle By, så vi en Bindesbøll-broche, der var sat på en auktion i Danmark. Den var så fantastisk, jeg har ikke set en lignende i de 40-45 år, vi har købt smykker. Jeg vidste med mig selv, at det smykke skulle blive vores,« fortæller han.

»Sådan fortsatte vi, og nu har vi altså 170 og har allerede lagt billet ind på flere.«

Også denne samling skal vises på museer, i første omgang i Tyskland. Den har netop været udstillet på Grassimuseum i Leipzig i Tyskland, som en del af i udstillingen ”Made in Denmark”. Fra den 14. november kan man opleve den på Bröhan Museum i Berlin, hvorefter den i april 2019 skal til Kreismuseum Zons i Dormagen nord for Düsseldorf.

"Simply Danish" I gennem 45 år har den dansktalende, tyske smykkesamler Jörg Schwandt og hans kone, Marion Schwandt, samlet danske smykker. 960 af dem har siden 2017 har været udstillet permanent i Den Gamle By. Nu har de grundlagt en ny samling, som Jörg Schwandt har skrevet en bog om: ”Simply Danish” (Arnoldsche Art Publishers). Han mener, at de danske smykkers særpræg er deres enkelhed og kvalitet samt det, at mange af dem både er designet og skabt af den enkelte sølvsmed.

”Simply Danish”

Den 74-årige tysker, der i mange år har drevet et galleri for dansk sølv i Berlin, hvor hans og hans kone bor, når de ikke er i deres sommerhus i Nordsjælland, håber, at den nye samling af smykker også kan blive udstillet på et museum i Danmark.

Jörg Schwandt har også skrevet en bog, der netop er udkommet, ”Simply Danish”, hvor han deler ud af sin viden om smykker. Han er magister i litteraturvidenskab og har siden 1980 skrevet bøger og artikler om kunsthåndværk og havde meget på hjerte, som ikke kom med i den bog, som Den Gamle By udgav i forbindelse med udstillingen, der åbnede i februar 2017.

»Jeg er ikke bare samler, jeg er ekspert i dansk sølv og danske sølvsmede,« siger han, der er lidt skuffet over ikke at få etableret et samarbejde om bogen med det aarhusianske museum.



»Det har været en stor investering at udgive bogen, der er skrevet på tysk og engelsk, men det betyder meget for os, at den kommer ud,« siger han, der ikke et sekund fortryder, at have solgt den første samling til Den Gamle By.

»Min kone og jeg er 175 pct. glade for, at tingene er kommet tilbage til Danmark på en permanent udstilling, så alle kan se, hvor dygtige de danske sølvsmede har været.«