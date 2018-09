Endnu en festival, this., er lige på trapperne i Aarhus.

Den finder sted fredag den 14. kl. 15-02 og er gratis for alle at deltage i. Egentlig er den delt i to, men den første del er en kreativ erhvervskonference, dem anden en kunst- og musikfestival, der etableres i et råt miljø på Filmbyens område på Sydhavnen. Her kan man smage på street food, opleve en række installationskunstværker og høre koncerter fra upcoming danske artister og anerkendte navne som 2manydjs og Den Sorte Skole.

Egentlig var det også meningen, at det skulle koste 200 kr., men for at være sikker på publikums opbakning er den gjort gratis for op til 2.500 mennesker, der blot skal bestille en billet. Folk, der har købt en billet, kan få pengene tilbage.

Et filmby-projekt

»Vi har valgt at give alle adgang til en stærk audiovisuel og kunstnerisk oplevelse på this. festival ved at købe resten af billetterne fri, så folk kan komme forbi og se, hvad this. er – og ikke mindst, hvad det over årene vil udvikle sig til,” siger Steen Risom, chef for Filmby Aarhus, der er én af partnerne i festivalen, i en pressemeddelelse.

Udover navnene, der allerede er på plakaten, præsenterer Aarhus Volume endnu to artister: Ravi Kumar og Artifact Collective. Desuden er der danmarkspremiere på webserien “30”, som er opfølgeren på sidste års store succes “29”. De fire første afsnit vises i Studie 1 i Filmbyen kl. 16-18.

Det er Filmby Aarhus, der har stået for udviklingen af den to dage lange festival, hvis navn står for ”tech human interactive stories”.