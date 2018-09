Lægeflugt fra Psykiatrisk Hospital: Læger tilbydes 2.000 kr. ekstra for at blive i jobbet

Lægeflugten fra Psykiatrisk Hospital i Risskov har været massiv i de senere år. Alene på den største afdeling har næsten halvdelen af lægerne taget deres afsked som følge af et stort patientpres og et angiveligt dårligt arbejdsmiljø.

Det skal være slut nu.

I et forsøg på at holde på sine ansatte har ledelsen besluttet at give i alt 139 læger et tillæg på mellem 800 og 2.000 kr. om måneden. Mindst til de unge reservelæger og mest til overlægerne. Det fortæller DR Østjylland.

Ifølge direktøren for psykiatri- og socialforvaltningen Gert Pilgaard Christensen er lønstigningen første led i arbejdet på at finde en løsning i forhold til at beholde og gerne tiltrække læger til Risskov.

Direktøren er dog godt klar over, at penge ikke er alt. Arbejdsvilkårene skal forbedres generelt.

»Vi er nødt til hele tiden at arbejde med det for bare at forbedre det en lille bitte smule,« siger han til DR Østjylland.