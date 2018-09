Demonstration mod besparelser: »De voksne har holdt gilde, men børnene betaler«

Ud over en mand, der sad på en bænk og talte sagte til sig selv, og lidt aktivitet i pølsevognen var der forholdsvis tomt på Rådhuspladsen. Under et af de store træer stod en lille gruppe mennesker, og da de et par minutter i kl. 15 hejste et stort, hvidt banner, hvorpå der står »Skær ikke i børnene«, begyndte folk hurtigt at stimle sammen omkring dem for at vise deres utilfredshed med Aarhus Kommunes spareplan eller ”sparekniv”.

Et andet banner med teksten »God skole = god fremtid« bliver foldet ud, og da klokken passerede 15, tog Bo Sundsgaard, der er en af arrangørerne bag demonstrationen, plads på et stengærde og bød velkommen.

Han gjorde kort status for den seneste tids indsats: 10.984 har meldt sig ind i Facebook-gruppen Bevar skolerne i Aarhus, godt 600 har indgivet høringssvar til besparelserne på børn- og ungeområdet, og godt 100 har trods udsigten til regn og det besværlige tidspunkt valgt at møde op foran rådhuset.

»Vi havde regnet med færre. Så tak,« sagde han og gav ordet videre til Janus Boye, formand hos Skole og Forældre Aarhus.



Han startede med at henvende sig til børnene med ordene:

»Det er vigtigt, at I er her i dag. Det sender et signal om, at det er jeres skole, det her handler om. I skal have muligheden for at blive klogere end dem, der sidder herinde,« sagde han, vendte sig og pegede på rådhuset, inden han fortsatte: »Dem, der sidder herinde og er ved at træffe dårlige beslutninger. Folkeskolen er til for jer.«

Janus Boye, formand hos Skole og Forældre Aarhus, var dagens første taler. Foto: Morten Lau-Nielsen

Inden klapsalverne havde lagt sig, fortsatte han med at fortælle en anekdote om et Aarhus 2017-skilt, han mødte, da han landede i lufthavnen. Skiltet var fra, da Aarhus sidste år med sloganet »Let’s rethink« var europæisk kulturhovedstad. Lige inden kommunalvalget, pointerede han.

»Vi skal stoppe med at stirre os blinde på de projekter, som er flotte i et år,« sagde han og fortsatte:

»For de giver ikke det samme gode afkast, som en investering i folkeskolen giver.«

De fremmødte blev opfordret til at deltage i onsdagens byrådsmøde, som lå i forlængelse af demonstrationen. Foto: Morten Lau-Nielsen

Da klapsalverne hørte op, fortsatte Jonas Boye, hvor han slap.

»I fortjener nogle bedre politikere. Ligesom I fortjener et bedre indeklima, sund frokost og rene skoletoiletter, som også en borgmester eller en byrådspolitiker ville have lyst til at bruge,« sagde han.

Han hoppede ned og blandede sig på ny med folkemængden, mens Engdalskolens forældre tog over med sangen ”Vi kan ik’ klare mere”.

»I vil gerne bygge Ø’er, I vil gerne køre tog. I vil gerne bruge penge, men nu er der ikke nogle. Det er vores fælles ansvar, det er ikke vores børns,« lød det, inden dagens næste taler, Frank Juul Agerholm, ph.d og cand. pæd. i pædagogisk filosofi og bestyrelsesformand for skolebestyrelsen på Engdalskolen, understregede sangens pointe og demonstrationens helt store tema.

»Vi har holdt gilde. Vi har haft havnefest, vi har haft kulturhovedstadsfest, vi har haft togfest. Der har været gilde, og nu skal der betales. For mig at se svarer kommunens besparelser til, at jeg har holdt en rigtig god fest. Jeg har dog glemt at budgettere festen, og efterfølgende går jeg ind og smadrer mine børns sparegris og trækker pengene ud af den,« sagde han, inden han tilføjede:

»Det synes jeg ikke er fair. Der kan prioriteres anderledes.«