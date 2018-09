Studerende: Her er tre bud på mindre stress

Hver femte studerende på Aarhus Universitet er hårdt plaget af stressproblemer.

Det viser en studiestartsundersøgelse, som Dansk Magisterforening (DM) har lavet på fem danske universiteter. På Aarhus Universitet har 472 studerende besvaret undersøgelsen, og af dem har 23 pct. svaret, at de har søgt professionel hjælp til deres problemer med stress.

Undersøgelsen flugter med en studiemiljøundersøgelse, som Aarhus Universitet offentliggjorde i april 2017. Heri svarede 20 pct. af de studerende, at de oplever stærke stresssymptomer, og spørgsmålet er fortsat, hvad der skal til for at knække kurven, så antallet af studerende med stress falder.

Formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen:

»De unge er under et meget stort pres, for de skal hurtigt i gang og hurtigt igennem uddannelserne, så der er ikke plads til at lave fejl. I forhold til det eksterne pres, skal man lægge fremdriftsreformen i graven og fjerne uddannelsesloftet, for vi kan se, at det stresser de studerende. Internt på universitetet handler det om at styrke studiemiljøerne, så der er bedre tid til at bygge relationer op, så man ikke ender i ensomhed,« siger DM-formanden, der afviser, at de unge skulle være mere sarte i dag:

»De unge er ikke mere ømskindede end tidligere, men der er langt mere fokus på at præstere og ikke at lave fejl, og det skaber et hårdt pres.«

»En iPhone skal jo også have genopladet batteriet«

Carina Molsen Nielsen, læser filosofi og er formand for Studenterrådet på Aarhus Universitet:



»Vi har lige været med til at åbne AU Helpline, som er en telefonlinje, hvor man kan ringe anonymt og få hjælp, og den er vi spændt på at følge. Jeg synes, at universitetet er på rette vej, men det handler om at sørge for vejledning og nok læsepladser og grupperum, ligesom undervisningen skal støtte den læring, man får. Og så kæmper vi fortsat for at få fjernet fremdriftsreformen,« siger hun.

Stress blandt studerende er et stigende problem

Berit Eika, prorektor på Aarhus Universitet:



»Vi har en lang række tilbud som mentorordning, kurser i studieteknik og eksamensplanlægning og sørger for at være åbne for, at man kan få hjælp. Oveni gør vi rigtig meget for at forebygge ved at afstemme forventningerne hos ansøgerne, så de helt ærligt får at vide, hvad der forventes på et universitet – alligevel kan vi se, at antallet af studerende med stress har været stigende,« siger hun og fortsætter:

»Det er komplekst og sammensat. Vi søsatte på et tidspunkt over 100 stressprojekter, men måtte alligevel konstatere, at stresstallene steg. Der er tale om en generel udvikling i hele samfundet, som vi afspejler. Og så får jeg også at vide fra de studerende, at fremdriftsreform, uddannelsesloft og usikkerheden på, om man kan få et job, også er stressfaktorer,« siger prorektoren.