Aarhus-rådmand vil købe 10 huse til byens flygtninge

Der er fyldt helt op i Aarhus Kommunes indkvarteringshus for nyankomne flygtninge. Det ligger i Egå og huser i dag 25 personer.

Men alene i år forventer kommunen at modtage yderligere 36 flygtninge, og derfor skal byrådet onsdag tage stilling til, om der skal sætte penge af til at købe 8-10 ekstra boliger.

Derefter vil kommunen indgå i dialog med naboer, og så vil der ske en overvejelse om et køb. Janus Hedemann, centerchef for Job og Integration. Derefter vil kommunen indgå i dialog med naboer, og så vil der ske en overvejelse om et køb.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har indstillet til byrådet, at der afsættes knap 12 mio. kommunale kr. til huskøb. Siger politikerne ja, spæder Udlændinge- og Integrationsministeriet til med et tilsvarende beløb.

En lang liste med huse

Ifølge indstillingen skal boligerne kunne huse 60-80 personer, heraf 10-15 børn. For at hjælpe integrationen på vej skal de ikke ligge i udsatte boligområder, men findes i områder, hvor det giver mening i forhold til den kommende byudvikling.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Kristian Würtz (S) kan ikke på nuværende tidspunkt sige mere præcist, hvor i kommunen opkøbene kan finde sted.

»Men udgangspunktet er, at man med husene ikke er med til at skubbe til en beboersammensætning, som i forvejen er skæv,« siger han.

Tilskuddet fra Udlændinge- og Integrationsministeriet stammer fra en aftale regeringen i 2016 indgik med Kommunernes Landsforening, Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. Her blev afsat en pulje på 150 mio. kr., som kommuner kunne søge til at etablere midlertidige boliger til flygtninge.

I 2016 og 2017 søgte magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i fællesskab midler fra puljen. Aarhus blev tildelt 11.869.790 kr., men hvis der ikke er foretaget opkøb af boliger inden udgangen af 2018 bortfalder Udlændinge- og Integrationsministeriets støtte.

Tvivl om behovet

De Konservative og Venstre har i magistraten taget forbehold for indstillingen. Men hvis et flertal støtter forslaget, har Venstres politiske leder, Bünyamin Simsek, som teknikrådmand ansvar for at købe husene til midlertidige boliger. Derfor har Kristian Würtz sendt det til behandling i byrådet.

»Under normale omstændigheder ville jeg ikke spørge om lov, når vi har fået bevilget 12 mio. kr. i støtte. Men det er jeg nødt til, da Teknik og Miljø vil skulle stå for opkøb af husene,« siger han.

Bünyamin Simsek ønsker ikke at udtale sig om sagen og henviser til Venstres medlem af social- og beskæftigelsesudvalget Gert Bjerregaard.

Denne er i tvivl, om der overhovedet er brug for husene, eftersom antallet af nyankomne flygtninge til landet er faldende. Derfor vil Gert Bjerregaard have undersøgt, om de nødvendige midlertidige boliger kan findes i kommunens nuværende bygninger. Desuden mener Venstre-politikeren, at opkøbet vil være helt forfejlet.

»Vi har så store integrationsudfordringer i Aarhus, at vi burde blive fritaget for at modtage flygtninge. Vi så gerne flygtningene placeret i andre kommuner. Man skal ikke tage penge fra staten med den ene hånd og så lidt vagt sige, at vi vil ikke modtage flere flygtninge,« siger Gert Bjerregaard, der også mener, at Aarhus’ bidrag, som tages fra kommunens grundsalgskonto, kunne blive brugt bedre andre steder.

Hul i hovedet

Af indstillingen fra Sociale Forhold og Beskæftigelse fremgår, at der er et stigende pres på boligsituationen på integrationsområdet. Således venter flygtninge i et år eller længere på en bolig, mens de er indkvarteret i et midlertidig opholdssted. Sociale Forhold og Beskæftigelse konstaterer desuden, at der er meget få boliger i de almene boligområder uden sociale problemer, og at ledige boliger generelt har en for høj husleje til, at flygtningefamilier har råd til at betale huslejen.



Derfor er har kommunen et stort behov for boligerne, siger Kristian Würtz.

»Det her handler om den kvote af flygtninge, Aarhus Kommune skal modtage. Man kan sagtens argumentere for, at andre kommuner burde løfte en ekstra del af integrationsopgaven, fordi Aarhus løfter rigeligt. Men vi har ansvar for dem, som kommer til kommunen, og derfor vil det være hul i hovedet ikke at tage imod 12 mio. kr. fra staten,« siger han.

Antallet af flygtninge, der kommer til Aarhus i den femårige integrationsperiode, hvor kommunen har ansvar for at finde en bolig og integrationen, har de senere år været faldende.

Trods udviklingen har der dog aldrig været så mange flygtninge i Aarhus som nu. I midten af 2018 lød tallet på 1.331.