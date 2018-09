Festen er slut: Alle er glade, men har ikke tid til at nyde det: Nu skal der ryddes op

Det er ikke for meget at sige, at Aarhus har været på den anden ende i en uges tid eller næsten to med anslået 500.000 gæster i festugen og 28.000 på Food Festival.

Men selv om der har været mange mennesker i byen, som både har spist og drukket i store mængder, er det hele forløbet ualmindeligt godt.

Det siger såvel Østjyllands Politi som Aarhus Festuge og Food Festival. De to sidstnævnte glæder sig over, at begivenhederne har trukket mange mennesker til byen. Førstnævnte glæder sig over, at det har kunnet lade sig gøre uden ret megen ballade.

»Det har været en festlig og fredelig festuge,« siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

»Selvfølgelig har der været mindre uro og enkelte slagsmål, men overordnet er det gået fint. Vi har dog en stor ærgrelse, og det er, at folk kører med pirattaxaer, selv om vi kraftigt har advaret om det. Det kan være en dyr fornøjelse at forsøge at få et billigt lift. Det er ulovligt at køre privat taxakørsel, men det er ikke kriminelt at være passager, det er bare dumt.«

Fest og food i Aarhus Aarhus Festuge finder næste år sted den 30. august - 8. september. Temaet vil igen være bridging, brobygning, måske med flere afstikkere væk fra midtbyen. Også Food Festival er tilbage på Tangkrogen i 2019 fra den 6. -8. september.

Æv for cyklisterne

Også Rikke Øxner har én stor ærgrelse over en festuge, som hun ellers har svært ved at få armene ned over - selv om hun ikke dårligt har tid til at fejre, men tværtimod er gået i gang med en masse praktisk arbejde.

»Giv mig en svensknøgle, det er sådan, jeg har det i dag. Så jeg har været med ude at pille telte ned. Frederiks Allé skal jo være åben igen mandag aften,« siger hun.

»Vi kommer til at bryde ned og rydde op det meste af ugen. Fjerne affald og rive, så det ser ordentligt ud. Træerne fra Skovbadet på Ø er ved at blive kørt til Brabrand.«

Ærgrelsen: at så mange cyklister ikke kan finde ud af at stå af cyklen og trække den, så f.eks. børn kan færdes frit over hele Byparken.

Hotdogs for 181.110 kr.

Anna Lund, direktør for Food Festival, var helt ærligt lidt nervøs, da det bare øsregnede på festivalens første dag, siger hun:



»Fredag var træls, men folk kom alligevel, bare med fornuftigt fodtøj og en paraply i baglommen. ”Vi klæder os bare på til vejret,” svarede de, når vi spurgte dem. Men så hjalp det lørdag, og søndag var der virkelig mange mennesker her.«

Vanen tro sluttede Food Festival søndag af med den helt store fest i form af Hotdog DM. 14 kokke deltog i konkurrencen, der blev vundet af Michelin-restauranten MeMu fra Vejle med Formel B fra København på andenpladsen.

Gæsterne var tydeligt sultne efter hotdogs. De købte for 181.110 kr. af dem, og de penge går ubeskåret til CARE Danmarks velgørenhedsarbejde.

