Rektor gav minister sin ønskeliste ved 90-års fødselsdag på Aarhus Universitet

Bundsgaard, Flensted, Hylleberg, Obel, Besenbacher, Marc P., Joel, Winnerskjold, Lauritz H., Brian Bech og Connie H.

For Aarhus-kendere og AU-kendere var der en smule kendiseffekt ved den officielle del af Aarhus Universitets årsfest i universitetets højloftede aula fredag eftermiddag. Og med kor og ”Danmark nu blunder den lyse nat” blev man i ro og mag hensat i den formelle og højtidelige årsfeststemning.

Sådan er det, og sådan har det sikkert været i 90 år.

Men dagens værter, formand Connie Hedegaard og rektor Brian Bech Nielsen, fik også anslået mere jordnære toner i deres taler, og regeringens udsendte, uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), fik på første række adskillige hints fra talerstolen.



Jeg lærte, at karakteren ikke var et udtryk for, hvad jeg havde lært eller ikke lært. Maria Møller, læser uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet Jeg lærte, at karakteren ikke var et udtryk for, hvad jeg havde lært eller ikke lært.

»Vi er rigtig glade for, at du er kommet,« bemærkede Connie Hedegaard med tilføjelsen:

»For vi har store forventninger til dig.«

Hæv taxametrene

Har man fødselsdag, må man ønske.

Og det gjorde rektor Brian Bech Nielsen i sin tale. Rektoren havde fire punkter på sin ønskeliste, som alle havde adresse til ministeren på forreste række.

Rektor Brian Bech Nielsen havde medbragt en liste med fire ønsker til 90 års fødselsdagen. Foto: Mikkel Berg Pedersen.

»Forøg de offentlige investeringer til forskning, så de udgør 1,5 pct. af bruttonationalproduktet. Hæv taxametrene på humaniora, samfundsvidenskab og business-uddannelserne med 50 pct., for det vil sikre et kvalitetsløft på områder, hvor der i dag er for få forskere pr. studerende. Drop tanken om at sprede universitetsuddannelserne ud i hele landet.

AU årsfest – priser Årets æresalumne: Ulrik Federspiel Modtagere af dronning Margrethes rejselegat til studerende: Cathrine Frederiksen Madsen, Karl-Emil Bilstrup, Eeva-Liisa Røssell Johansen og Jens Erik Viuff Ludvigsen AU’s pædagogiske hæderspris: Lektor Tove Hedegaard Jørgensen, Institut for Bioscience og ST Learning Lab AU’s forskningsformidlingspris: Professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for statskundskab. Æresdoktorer: Cheryl Mattingly, Jeff Michael Sands, Andrew G. Clark og Kenneth J. Meier

»Det udtynder midlerne og undergraver kvaliteten,« lød rektorens argument for det synspunkt, og hans fjerde ønske handlede om frihed.

»Vis os tillid og giv os frihed. Ikke den ansvarsløse slags, bestemt ikke. Stil krav til hvad vi skal levere, men giv os friheden til selv at fastlægge, hvordan vi gør det,« sagde Brian Bech Nielsen, der i øvrigt konstaterede, at universitetet trods sine 90 år er mere livskraftigt end nogensinde, og så citerede han den amerikanske digter Emily Dickinson:



»Vi bliver ikke ældre med årene, men nyere for hver dag.«

Connie Hedegaard: »Vi må være så rige i Danmark, at vi også har råd til lidt dybde« Otte spørgsmål til formanden på dagen, da Aarhus Universitet fejrer 90-års fødselsdag.

Opfyldte læringsmål

På talerstolen var der også som tidligere år en repræsentant for de studerende, og Maria Møller, der er kandidatstuderende i uddannelsesvidenskab, havde fokus på læring og karakterer. Under arbejdet med bacheloropgaven lærte hun og eksamensmakkeren utrolig meget, og hun tænkte, at 12-tallet måske var inden for rækkevidde.

»Jeg fik 7, og det var her, jeg lærte allermest. Jeg lærte, at karakteren ikke var et udtryk for, hvad jeg havde lært eller ikke lært. Den var et udtryk for, om jeg havde ramt indenfor og opfyldt læringsmålene,« sagde Maria Møller, der rundede af med følgende pointe:



»Jeg kan være urolig for de studerendes mulighed for at lære noget af alt det, som er allervigtigst, hvis det eneste, vi fokuserer på, er hurtig gennemførsel og høje karaktergennemsnit.«

Pas på med kun at fokusere på hurtig gennemførsel og karakterer, lød det gode råd fra Maria Møller, der studerer uddannelsesvidenskab. Foto: Mikkel Berg Pedersen.

Udnævnelsen til årets æresalumne tilfaldt Ulrik Federspiel, der er tidligere ambassadør, departementschef og direktør for Udenrigsministeriet og nuværende rådgiver for Haldor Topsøe A/S. Han skriver sig ind i en række af æresalumner ved Aarhus Universitet, der bl. a. tæller kronprins Frederik og Anders Fogh Rasmussen.