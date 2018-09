Rådmand vil droppe vindmøller og satse på solenergi

Der er ikke ubegrænset areal til rådighed i Aarhus Kommune, og store vindmøller er synlige over lange afstande, ligesom de generer borgere med støj.

Således argumenterer teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) for at kommunen skal stoppe med at udlægge arealer til store vindmøller, ligesom allerede udlagte vindmølleområder skal fjernes fra kommuneplanen.

»Hvis der skal opstilles store vindmøller, mener jeg, at det er langt mere hensigtsmæssigt at opføre dem til havs,« udtaler Bünyamin Simsek i en pressemeddelelse.

Tidligere er planer om at opføre af vindmøller ved hhv. Solbjerg og Hørslev blevet skrinlagt. Teknikrådmanden foreslår, at fremtidige ansøgninger om at opstille store vindmøller bliver behandlet enkeltvis, og Bünyamin Simsek peger på, at man i stedet bør undersøge muligheden for at etablere solenergianlæg.

»Den grønne omstilling er vigtig, og vi bør som kommune fortsat understøtte den. Derfor bør vi kigge på mulighederne for at etablere solenergianlæg på både bygninger og ubebyggede arealer. Her skal vi selvfølgelig også tage hensyn til landskab m.m.,« udtaler han.