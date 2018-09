Tilsyn: Aarhus-borgmester brød regler i frisørvideo

Efter en række artikler i JP Aarhus, hvor flere eksperter kritiserede borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), for at medvirke i en reklame for frisørkæden Slikhaar, fastslår Ankestyrelsen nu, at borgmesteren, der også er formand for KL, inddirekte har ydet støtte til frisørsalonen i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

Ankestyrelsen fastslår, at det var i strid med reglerne, da KL-formand Jacob Bundsgaard optrådte i en reklamefilm for en aarhusiansk frisørkæde. Screendump fra video.

I videoen tropper Jacob Bundsgaard op i frisørsalonen i Aarhus, hvor han får vasket håret og bliver klippet. Frisørsalonens egne produkter optræder i videoen, hvori det også fremgår, at Jacob Bundsgaard optræder som repræsentant for kommunen.

»Det er Ankestyrelsens opfattelse, at borgmesterens medvirken i videoen – uanset om anledningen til besøget i frisørsalonen kan betegnes som et virksomhedsbesøg - konkret fremstår som en anprisning af frisørsalonen frem for andre virksomheder. 6 Det er derfor efter en samlet vurdering af baggrunden for borgmesterens besøg og videoens indhold Ankestyrelsens opfattelse, at Aarhus Kommune har ydet indirekte støtte til frisørsalonen i strid med kommunalfuldmagtsreglerne,« hedder det i afgørelsen.



I en skriftlig kommentar til Ankestyrelsens afgørelse udtaler Jacob Bundsgaard:

»Jeg tager Ankestyrelsens udtalelse til efterretning med hensyn til ”anprisning”, men vil ufortrødent foretage virksomhedsbesøg i samme omfang som hidtil og rose de virksomheder, der gør det godt i Aarhus.«

Ankestyrelsen noterer sig, at Aarhus Kommune fremover vil følge Ankestyrelsens udtalelse og agter derfor ikke at foretage sig yderligere i sagen.