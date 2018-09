Et »imponerende kvarter«: Stor britisk avis hylder Aarhus-bydel

»Sig hej til de mest lovende dele af Europas hippeste byer«.

Sådan indleder den britiske avis The Independent sin artikel, der hylder flere europæiske bydele for at være überseje og et besøg værd.

De fleste af bydelene er relativt ukendte for alle andre end lokale eller godt kendte i de respektive byer. Det er nok de færreste danskere, som kender til Eilandje i Antwerpen og Metelkova i Ljubljana. Og således er det nok også de færreste europæere, som kender til Aarhus Ø.

Men netop Aarhus Ø har fået sneget sig med på listen over cool, nye bydele. Independent kalder Aarhus Ø for et »imponerende kvarter ved vandet«.

Avisen begrunder Aarhus Ø's placering på listen med bygninger som Isbjerget, havnebadet og det kommende hotel Guldsmeden, som ifølge avisen vil løfte kvarteret til nye højder med sin økologiske morgenmad og cykelleje.

Aarhus' østligste bydel har ellers tidligere været genstand for nogen kritik. I december kaldte den verdensberømte danske byplanlægger, arkitekt Jan Gehl, i Jyllands-Posten kvarteret for »en trist lillesøster til Ørestaden«, som byggede på »ufølsom arkitektur«, manglede byrum og ikke levnede plads til, at folk havde lyst til at være der.

Senest har de nuværende beboere i Lighthouse og de omkringliggende bygninger klaget over det nye Lighthouse 2.0 på grund af for høje sidebygninger, en massiv ”Berlinmur” mod vandet og for lidt erhverv.

Byggeriet i området ser dog ikke ud til at bremse op. Der er planer om at udvide Aarhus Ø, bl.a. med projektet "Nicolinehus", som vil tælle 216 boliger, butikker og restauranter.