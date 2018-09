Classic Race flytter

Når startskuddet til Classic Race Aarhus lyder næste år, sker det for 10. gang. Men i 2019 afvikles racerløbet i bededagsferien.

»Vi har i mange år ønsket at holde løbet i bededagsferien. Det bliver fantastisk for vores tilskuere og deltagere, nu hvor både fredag, lørdag og søndag er ferie-fri dage. Det giver os mulighed for at lave et klasse jubilæumsarrangement,« siger Mike Legarth, adm. direktør for Classic Race Aarhus i en pressemeddelelse.

Arrangørerne forklarer, at man har mødt stor velvillighed fra Aarhus Kommune i forbindelse med flytningen af løbet. Den oprindelige dato var sidste weekend i maj, men nu finder den store Aarhus-begivenhed i stedet sted den 17.-19. maj 2019, og det ventes at 40.000 tilskuere vil deltage i begivenheden.

»Vi er taknemmelige for den meget hurtige og effektive sagsbehandling fra de kommunale myndigheder i forbindelse med flytningen. Samtidig bliver færre mennesker berørt af de trafikale omlægninger, når de ikke skal på arbejde fredag,« siger Mike Legarth.