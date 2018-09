God tone og kontante krav på borgermøde om Lighthouse

På den ene side blev der givet løfter om kaffe og dialogmøder.

På den anden side blev der sat en ny streg under uenigheden.

Det var to af konklusionerne på et to timer langt borgermøde om Lighthouse-byggeriet i Dome of Vision torsdag aften.

Vi skal have syv etager af sidebygningerne. Længere er den ikke. Jan Schrøder Christiansen, formand for Fællesrådet for beboerne på Aarhus Ø Vi skal have syv etager af sidebygningerne. Længere er den ikke.

Mødet var indkaldt af Fællesrådet for beboerne på Aarhus Ø, og de op mod 100 fremmødte kunne ud over deres egne repræsentanter høre bygherre Rune Kilden og arkitekt Kim Herforth Nielsen fra arkitektfirmaet 3XN forklare om byggeriet, ligesom byrådet var repræsenteret ved de to V-politikere Gert Bjerregaard og Hans Skou samt S-politiker Louise Lindskrog.

Og selv om en række misforståelser om Lighthouse-byggeriet formentlig blev ryddet af vejen af bygherre og arkitekt, endte mødet med, at fællesrådsformand Jan Schrøder Christiansen endnu engang understregede naboernes hovedpointe:

»Vi skal have syv etager af sidebygningerne. Længere er den ikke.«

Som tidligere omtalt i JP Aarhus er de naboer, der primært bor i de nuværende Lighthouse-bygninger, Pakhusene og Isbjerget, utilfredse med, at sidebygningerne til det smallere Lighthousetårn er vokset fra syv til 12-14 etager. De mener, at det vil forringe udsigten for en række beboere.

Hvor mange, der berøres, er ikke dokumenteret præcist, men bygherre Rune Kilden og fællesrådet blev på mødet enige om at få belyst det emne nærmere med en række visualiseringer.

Mødeleder Søren Møller, der også er medlem af fællesrådets bestyrelse, fastslog flere gange for egen regning, at der er tale om et trekantsdrama bestående af beboere, bygherre og kommune, og med diverse input vurderede han, at de omtalte syv etager formentlig svarer til et indtægtstab for kommunen på ca. 35 mio. kr.

Sagen er nemlig, at kommunen i sit udbud har krævet et bestemt antal kvadratmeter bygget på grunden for at få de rette indtægter fra bygherren, så hvis politikerne beslutter, at der skal skæres f. eks. syv etager af, kan det betyde 35-40 mio. kr. mindre i indtægter for kommunen.

Jan Schrøder Christiansen, formand for fællesrådet, var godt tilfreds med mødet:

»Det vigtigste er, at vi som borgere fik markeret, at vi vil have de syv etager koblet af. Jeg håber, at vi kan mødes om en løsning, men det bliver jo op til politikerne. Jeg synes, at mødet bragte os nærmere, så vi kan få en bedre dialog fremefter, og det tror jeg på,« sagde han efter mødet.

Nederst til venstre fællesrådsformand Jan Schrøder Christiansen, der som de øvrige lytter til spørgsmål fra en beboer. Foto: Mikkel Berg Pedersen.

Bygherre Rune Kilden var også positivt overrasket:

»Jeg synes, det var et rigtig godt møde med en god tone, for der er følelser på spil i byudvikling. Vi har heldigvis skabt en bydel, som beboerne gerne vil passe på, og så fik vi svaret på en række spørgsmål, som måske bundede i en række misforståelser,« sagde han efter mødet.

Hvis politikerne er med på at beskære byggeriet, vil du så imødekomme naboerne?

»Det blander jeg mig ikke i. Jeg har fået et spørgsmål, som jeg har givet et svar på med det projekt, der ligger, og hvis politikerne beslutter sig for at ændre spørgsmålet, så bliver det vores opgave at se på det. Aarhus Ø er jo et nulsums-spil, så hvis man piller 35-40 mio. kr. ud, skal de jo findes et andet sted. Og det er det, vi har valgt politikerne til at vurdere,« siger han.

En af de politikere, er Venstres Gert Bjerregaard, der også gav roser til mødet:

»Jeg synes, at det var et tiltrængt møde. Vi skulle have haft det langt tidligere, så var nogle misforståelser måske ryddet af vejen. Jeg lytter mig til, at bygherren er villig til at flytte sig på nogle af kritikpunkterne, og nu er der behov for, at der bliver lavet konkrete visualiseringer, så vi kan se, hvor mange borgere, der bliver berørt af de højere sidebygninger, og så må vi forsøge at minimere de problemer,« siger han og fortsætter:

»Vi har jo som byråd forpligtet os til, at det samlede regnskab for Aarhus Ø skal gå i nul, så det er en bunden opgave. Der er givet en ramme på Lighthouse-byggeriet, og det er den, som bygherren har givet et bud på..«

Lokalplanen for Lighthouse-sidebygningerne skal vedtages af politikerne i løbet af oktober.