Nyt boligområde på vej ved Randersvej

Et nyt lokalplanforslag fra Aarhus Kommune lægger op til, at et nyt boligområde skal skyde op ved Randersvej. I Bøgegade skal der ifølge forslaget bygges 114 almene ungdomsboliger, 30 lejligheder og syv byhuse.

Magistraten behandlede forslaget på dens møde mandag.

»Det glæder mig meget, at vi får så mange ungdomsboliger på en virkeligcentral placering i forhold til mange af byens uddannelsesinstitutioner.På den måde kan vi tilbyde endnu flere unge en central bolig,hvor uddannelsesstedet formentlig kun er en kort cykeltur væk, og letbanenkører lige til døren,« siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknikog Miljø (V) i en pressemeddelelse.

Illustration: C.F. Møller

Det nye byggeri er et led i målsætningen om at koncentrere byudviklingenlangs Randersvej, som er udpeget som vækstakse i Kommuneplan2017.

Forslaget lægger op til, at det nye byggeri får en stor sammenhængendehave i gårdrummet, der vil fungere som et samlingssted for områdetsbeboere. På boligerne ud mod Randersvej kommer der tagterrasser,og ved det øvrige byggeri bliver der lavet små private haver,grønne kantzoner og altaner.

Lokalplanen for det nye boligområde ved Bøgegade bliver udarbejdetsideløbende med en helhedsplan for Randersvej, der vil ende ud i strategiskeanbefalinger til kommende strukturer og den bymæssige udviklinglangs vejen, oplyser Aarhus Kommune.