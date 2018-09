Østjyske kommuner topper erhvervsmåling

Tre østjyske kommuner placerer sig i toppen af en ny landsdækkende Dansk Industri-undersøgelse af erhvervsvenlighed.



Skanderborg og Favrskov kommuner ligger således nr. 9 og nr. 10, mens Odder Kommune trods tilbagegang indtager en 16.-plads af de i alt 93 kommuner, som er blevet bedømt.

Formand for DI Østjylland, Anders Strange, er meget tilfreds med, at især Skanderborg og Favrskov klemmer sig ind i undersøgelsens top-10.

»Det er flot gået, og det vidner om den vedvarende og stærke indsats, som kommunerne lægger for dagen, og som er med til at skabe et blomstrende erhvervsklima,« siger han.

Ekstra indsats

DI kårer Favrskov som bedst i kategorien arbejdskraft, som bl.a. rummer virksomhedernes vurdering af deres muligheder for at tiltrække medarbejdere.

»Favrskov har i flere år ligget helt i top på arbejdsmarkedsområdet. Virksomhederne i kommunen er ovenud tilfredse med deres muligheder for at skaffe dygtige medarbejdere, og det er flot og velfortjent, at kommunen nu kan kalde sig danmarksmester på arbejdskraft,« fortæller Anders Strange.

Ifølge borgmester Nils Borring (S) har kommunen da også leveret en ekstraordinær indsats.

»Vi har sat penge af på budgettet til fremskudt service i forhold til sygemeldte medarbejdere, så vi ret hurtigt får fulgt op på det. Og vi har etableret Task Force Favrskov, hvor vi i samarbejde med en gruppe erhvervsledere får nogle borgere på kanten af arbejdsmarkedet i fast arbejde,« fortæller han.

Image er vigtigt

I Skanderborg er det især kommunens indsats for at tiltrække nye borgere og virksomheder, der trækker op.

»Kommunens image er meget vigtigt. Der er vi glade for, at vi ligger på en tredjeplads, når virksomhederne bliver spurgt, om de vil anbefale andre virksomheder at bosætte sig i deres kommune. Det betyder rigtigt meget i forhold til at tiltrække nye virksomheder og ikke mindst nye borgere,« forklarer borgmester Jørgen Gaarde (S).

Norddjurs Kommune har flyttet sig markant i positiv retning fra nr. 84 til nr. 68. Også i DI Østjyllands to øvrige kommuner, Aarhus og Syddjurs, er der fremgang, og selv om bevægelsen foregår i den lave ende af ranglisten, er der ifølge DI Østjylland grund til at være optimistisk. Aarhus går i år otte pladser frem til en 77.-plads.

»Aarhus er inde i en positiv udvikling på mange områder. Arbejdsstyrken er meget veluddannet, der bliver registreret mange nye virksomheder, og der er fremgang i antallet af nye borgere, der vælger at flytte til Aarhus. Men spørger man virksomhederne, så kniber det især med trafikforholdene i byen og sagsbehandlingen på kommunekontoret,« siger Anders Strange.