Fællesråd truer med sagsanlæg i strid om Lighthouse

Naboer til det kommende Lighthouse-byggeri skruer nu bissen på og truer Aarhus Kommune med to ankesager, hvis byggeriet vedtages, som det ser ud på tegnebrættet i øjeblikket.

»Vi vil i dialog med kommunen om vores synspunkter, men hvis vi ikke kommer det, vil vi klage over, at man har opdelt byggeriet i to lokalplaner og ikke har lavet en VVM-redegørelse,« siger Jan Schrøder Christiansen, formand for Fællesrådet for de bynære havnearealer ved Aarhus Ø, med tilføjelsen:



»Jo, man kan godt sige, at vi skruer bissen på, for vi håber at få skabt en dialog.«

Fællesrådet, der især er utilfreds med, at tårnets sidebygninger bliver op mod 14 etager, har rådført sig med advokat Anette Kusk, som i et høringssvar til kommunen vurderer, at lokalplanopdelingen og manglen på en samlet VVM-redegørelse begge er i strid med loven.

»Opdelingen i de to lokalplaner er omgåelse af gældende lovgivning, som ikke lovligt kan gennemføres,« skriver advokaten.



Og vedrørende VVM-redegørelsen hedder det, at:

»Bygningen vil som den højeste af sin art og med sit massive omfang og placeringen på Aarhus Ø have en væsentlig betydning for og påvirkning af det bestående miljø på Aarhus Ø. Der er derfor pligt til, at Aarhus Kommune foretager en samlet VVM-vurdering.«

Godkendt lokalplan

Tårnbygningen i Lighthouse opføres efter en allerede godkendt lokalplan, og derved undgår tårnet at falde under de nyere regler i den såkaldte lugtlov, der forbyder højhuse på havneområder. For sidebygningerne til tårnet er der lavet en ny lokalplan.

Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, siger:



»Spørgsmål vedrørende lokalplaner og VVM er jo baseret på vurderinger, som kan være forskellige, men jeg har selvsagt tiltro til de skøn og vurderinger, som mine medarbejdere i forvaltningen har lavet,« siger rådmanden.

Luise Pape Rydahl, forvaltningschef for Plan og Miljø, afviser kritikken og fastholder, at det er lovligt at opdele området i to lokalplaner, ligesom hun afviser, at der skulle være krav om en VVM-redegørelse for området.

Fællesrådet har indkaldt til borgermøde om Lighthouse-projektet i Dome of Vision på Aarhus Ø torsdag aften.