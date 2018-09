Budgettet er knust: Letbanens pris stiger til nye højder

Drømmen om at smække måsen i sædet på et af de nye toge på den nye letbanes skinner har mødt mange bump og uforudsete forhindringer undervejs. Det optimistiske budget er knust og er truet af flere udgifter.

Det første budget for Letbanen lød på 2,8 milliarder kroner. Da leverandørerne kom på banen, steg prisen til 3,5 milliarder kroner. Men nu viser det sig, at Letbanen i Aarhus kommer til at koste 3,9 milliarder kroner.

Prisen kan endda stadig nå at stige yderligere pga. en konflikt med ASAL-konsortiet, der står bag byggeriet af letbanen. De to parter er nu i forhandlinger om et forlig.

Den ekstra regning på 700 milliarder kroner skyldes blandt andet tilkøb på ca. 400 millioner kroner. Pengene er bl.a. gået til en mere behagelig tur i sædet på en forlænget strækning med flere stoppesteder.



Det gælder investeringer i kraftigere klimaanlæg og opgradering af sæder og inventar i letbanens tog. Samtidig er der kostet penge i at overdække remisen på letbanens trafik- og servicecenter for at spare udgifter til vask og opvarmning af letbanetoget på sigt.

Det er tilkøb, som de involverede kommuner både har ønsket og betalt, men ikke var med i udbuddet forklarer letbanens kommunikationschef, Jens Velling, til Århus Stiftstidende.

Nu truer en sag om kompensation for tab og meromkostninger efter forsinkelser under byggeriet i efteråret 2017. Forsinkelsen opstod, da Trafikstyrelsen afviste at godkende letbanen. Det kan vise sig at blive en ekstra streg i regningen.

»Aarhus Letbane forhandler med ASAL-konsortiet om et forlig. Først når disse forhandlinger er færdige, kan Aarhus Letbane oplyse om de økonomiske konsekvenser af overskridelsen,« udtaler Jens Velling til Århus Stiftstidende.



ASAL-konsortiet, der har bygget letbanen, kan kræve ekstra omkostninger til husleje, forlængelse af garantiperiode, forlængelse af forsikringer og ekstra omkostninger til medarbejdere, ifølge Jens Velling.

Hvis konflikten ikke bliver redt ud under forhandlingerne og et forlig er umuligt, ender sagen i en voldgift.