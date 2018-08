Den skulle være handicapvenlig: Letbanen i Aarhus kan flere steder ikke medtage kørestole

»Blind, dårligt gående eller i kørestol? Kom bare om bord.«

Sådan har fremgået af flere nyhedsbreve udsendt af Aarhus Letbane som reklame for det nye transportmiddel.

Men det lader nu til, at projektet ikke lever helt op til udmeldingen. På flere stationer er det umuligt for kørestolsbrugere at stige om bord på letbanen, da afstanden fra perron til toget er for stort.

Det reporterer Aarhus Stiftstidende.

Ifølge avisen gælder det på i alt syv stoppesteder på stræknigen mellem Aarhus og Odder, herunder bl.a. i Beder, Malling og Mølleparken, hvor der kan være op til 22,5 cm mellem tog og perron.

Hos Aarhus Letbane erkender man problematikken og forklarer samtidig i et skriftligt svar til avisen, at det skyldes »normkrav til sportekniske sikkerhedsforhol«. Det henviser til, at flere perroner befinder sig i sving, og for at toget ikke skal støde mod kanten, er det nødvendigt med ekstra afstand.

Efter otte uheld på et år: »Vi hæfter os ved, at det i alle tilfælde er modparten, der har overtrådt sin vigepligt«

Aarhus Letbane og Midttrafik vil nu sammen med en fokusgruppe bestående af syns- og bevægelseshæmmede personer undersøge perronerne og derefter vurderer, hvorvidt der skal foretages større indgreb. Det kan være eksempelvis være mobile ramper.

I første omgang har man fra Aarhus Letbanes side søgt om godkendelse til at udstyre samtlige tog med gummilister, som vil reducere gabet med 3,5 cm.

»For ikke at forsinke åbningen (af strækningen til Odder, red.) yderligere, har Aarhus Letbane derfor valgt at indlede driften med en flåde af letbanetog, hvor den ene type - Variobahn - allerede har lister monteret, mens den anden - Tango - vil få dem efterfølgende,« lyder det i et skriftligt svar fra Aarhus Letbane til Aarhus Stiftstidende.

Aarhus Letbane forventer, at alle letbanetog vil være udstyret med gummilister i løbet af efteråret.

Letbanen har siden sin åbning været genstand for megen negativ opmærksomhed, bl.a. grundet gentagne udskydelser af åbningen, flere uheld samt mistillid mellem ledelse og styrelsen.