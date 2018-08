Borgmesteren kræver nyt spareforslag af Børn og Unge

Efter en uge, hvor de politiske partier et for et har vendt sig imod spareforslaget om større skoledistrikter og kæmpeskoler, står kommunen nu med et stort hul for at opfylde sparekravet på 241 mio. kr.

Det påpeger borgmester Jacob Bundsgaard (S), som derfor har indkaldt samtlige partier til krisemøde på mandag.

»Vi må sætte administrationen i Børn og Unge i gang med at udarbejde et andet spareforslag. For hvis ikke det skal være en besparelse på en ny skolestruktur, må der komme et andet spareforslag,« siger han til Århus Stiftstidende.

Skoleplan skaber stadig stor usikkerhed Vil alternative skolebesparelser ramme undervisningen, lærerne eller søgningen mod folkeskolen, lyder spørgsmålene fra lærerne og skoleledernes formænd.

Børne- og ungeforvaltningen har samlet peget på besparelser for 109 mio. kr. om året frem til 2022. En nye skolestrukter ville have sparet kommunen for 5 mio. kr. næste år stigende til 45 mio. kr. i 2022.

Borgere, interesseorganisationer og andre kan frem til den 12. september komme med høringssvar til det samlede sparekatalog på 300 mio. kr. årligt.

Senere samme måned vil byrådet indgå et forlig om kommunens budget 2019-2022.