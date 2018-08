Kvinder angav deres egne mænd i voldtægtssag

Aarhus Politi fik usædvanlig stor hjælp fra offentligheden i den uopklarede voldtægtssag fra Botanisk Have, som fandt sted lørdag nat i den første weekend i Aarhus Festuge for 15 år siden.



Folk angav sågar deres nærmeste for at lede politiet på sporet af en mulig gerningsmand, afslører den daværende leder af efterforskningen, tidligere chefkriminalinspektør Allan Lund.

»Folk gik meget langt for at hjælpe. Der var kvinder, der henledte opmærksomheden på deres egen ægtefælle, en forlovet eller en kæreste. En sådan villighed til at hjælpe politiet er meget sjælden,« forklarer Allan Lund.

Normalt kan kærester og koner ikke drømme om at kaste mistanke på deres kæreste eller mand, så det er højst usædvanligt og opleves ikke særlig tit. Kurt Kragh, tidligere kriminalkommissær og souschef ved Politiets Rejsehold Normalt kan kærester og koner ikke drømme om at kaste mistanke på deres kæreste eller mand, så det er højst usædvanligt og opleves ikke særlig tit.

»Vi fik også tip fra naboer, kolleger og andre, som var lidt generte ved det, men alligevel gerne ville gøre os opmærksom på en person i deres omgangskreds, der havde optrådt aggressivt eller voldeligt over for kvinder,« afslører han.

Måske drabsforsøg

Ved to-tiden den 31. august 2003 var den 28-årige kvinde næsten nået hjem fra en hyggelig aften i festugen, da hun blev slået bevidstløs i Mønsgade og slæbt 30 m ind Botanisk Have. Her blev hun udsat for en så bestialsk mishandling, at politiet var i tvivl om, hvorvidt der var tale om et drabsforsøg.

Et kæmpe opklaringsarbejde blev sat i gang, og da politiet regnede med at have gerningsmandens dna, var det enkelt at bede de mænd, som kom under mistanke, om en dna-prøve.

»Vi lavede rigtig mange dna-tests, og folk var meget villige til at medvirke. Men den kom bare ikke hjem,« forklarer Allan Lund.

Ifølge den tidligere kriminalkommissær og souschef ved Politiets Rejsehold, Kurt Kragh, som i 2003 var ansat i Rigspolitiets profileringsgruppe, der for Aarhus Politi udarbejdede en profil af gerningsmanden, er det helt ekstremt, at nogen angiver en nærtstående til politiet.



Anmelder eksen

»Normalt kan kærester og koner ikke drømme om at kaste mistanke på deres kæreste eller mand, så det er højst usædvanligt og opleves ikke særlig tit,« fortæller Kurt Kragh.

»Derimod forekommer det ofte, at kvinder i forbindelse med efterforskning af seksualforbrydelser ringer ind og giver oplysninger om deres eksmand eller ekskæreste. Her skal man jo være opmærksom på, at motivet kan være, at de har et anstrengt forhold,« fortæller Kurt Kragh og henviser til, at de henvendelser som hovedregel behandles meget varsomt.

Voldtægten, mange stadig husker - men som aldrig blev opklaret For 15 år siden blev en 28-årig kvinde udsat for en så brutal sexmishandling i Botanisk Have i Aarhus, at politiet var i tvivl om, hvorvidt der reelt var tale om et drabsforsøg.

Der er dog tilfælde, hvor informationerne alligevel kan vise sig værdifulde.

»Hvis flere retter henvendelse omkring den samme person, bliver det rigtig interessant,« fastslår Kurt Kragh.