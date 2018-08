Større skoledistrikter: Skoleforslag er erklæret »dødt«, men forældre kæmper videre

Særligt ét punkt i Aarhus Kommunes spareplan har den seneste uge vakt stor debat.



Siden forslaget om at skabe større skoledistrikter, så 46 skoler bliver fusioneret til 19 kæmpeskoler, sidste onsdag blev sendt i høring, har forældre mobiliseret modstand mod forslaget på møder og i Facebook-grupper.

Det er et opråb til politikerne, og vores mulighed for at bevare en lokal skole, hvis kommunen ødelægger den nuværende. Karen Kjær Larsen, forælder

Selvom Rådmand Thomas Medom (SF) onsdag erklærede, at forslaget er »dødt«, opfordres forældre til fortsat kamp.

SPARERUNDE I AARHUS Aarhus Kommune skal spare 224-241 mio. kr. i de kommende fire år og har udsendt et katalog med forslag for op mod 300 mio. kr. Et af de mere vidtgående forslag er indførelse af nye skoledistrikter. Hvor der i dag er 46 skoler, som hver har sit eget distrikt, skal to eller tre skoler fremover sammenlægges i ét distrikt, så der vil være i alt 19 kæmpeskoler med flere undervisningssteder. Den gradvise indfasning vil i 2019-2022 spare kommunen henholdsvis 5, 19, 31 og 45 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der kan spares på antallet af ledere og lærere, da eleverne kan samles på tværs af skoler i større klasser. Som en del af forslaget skal integrationen styrkes ved, at vestbyskolerne med mange tosprogede deler distrikt med f.eks. Gammelgaardsskolen, Åby Skole og Engdalskolen for at få en mere ensartet elevsammensætning. Spareforslagene er i høring frem til den 12. september.



»Halvt tillykke, vi kæmper stadig,« skriver Rikke Lysholm, der er administrator for Facebook-gruppen, Bevar Skolerne i Aarhus, og understreger over for de i skrivende stund 10.688 medlemmer, at spareforslaget trods Thomas Medoms melding stadig er i høring.

Hun opfordrer forældrene til fortsat at deltage aktivt i orienteringsmøderne og skrive høringssvar til sparekataloget. Torsdag eftermiddag er der indgivet 73 høringssvar direkte møntet sammenlægningen af skoledistrikterne.

Onsdag aften var aulaen på Gammelgårdsskolen i Åbyhøj fyldt, da der var indkaldt til orienteringsmøde.

»Vi tør ikke stole på meldingen. Så længe der ligger et spareforslag, der siger, at man vil sammenlægge skoler i nye skoledistrikter. Og så længe politikerne ikke entydigt siger, at forslaget er fuldstændig fejet af bordet, bliver vi ved med at kæmpe,« siger Karen Kjær Larsen, der har en datter på skolen.



Karen Kjær Larsen er også stifter af Facebook-gruppen "Åbyhøj Privatskole", hvor over 400 forældre har meldt sig under fanerne i ønsket om at stifte en privatskole, hvis forslaget realiseres.

»Det er et opråb til politikerne, og vores mulighed for at bevare en lokal skole, hvis kommunen ødelægger den nuværende,« fortæller Karen Kjær Larsen.

På listen over bekymringer findes udsigten til at danne distrikt med skolerne i Gellerup og Bispehaven som følge af et forlig om udsatte boligområder, hvis ambitioner skulle indfris ved at placere vestbyskolerne i distrikt med Åbyhøj og Brabrand, hvor der er færre tosprogede elever.

»Integration er ikke noget, man løser i forbindelse med et spareinitiativ. Hvis man virkelig vil det, så kræver det en investering,« siger Karen Kjær Hansen.