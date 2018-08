S og R til skolerådmand: Kom med bedre bud end skattestigning

Med den forkastede idé om større skoledistrikter og 19 kæmpeskoler i Aarhus står byrådet med et sparekatalog på 300 mio. kr. årligt, hvori der mangler 5 mio. kr. næste år stigende til 45 mio. kr. i 2022.

Sparerunde i Aarhus Aarhus Kommune skal spare 224-241 mio. kr. i de kommende fire år og har udsendt et katalog med forslag for op mod 300 mio. kr. Et af de mere vidtgående forslag er indførelse af nye skoledistrikter. Hvor der i dag er 46 skoler, som hver har sit eget distrikt, skal to eller tre skoler fremover sammenlægges i ét distrikt, så der vil være i alt 19 kæmpeskoler med flere undervisningssteder. Den gradvise indfasning vil i 2019-2022 spare kommunen henholdsvis 5, 19, 31 og 45 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der kan spares på antallet af ledere og lærere, da eleverne kan samles på tværs af skoler i større klasser. Som en del af forslaget skal integrationen styrkes ved, at vestbyskolerne med mange tosprogede deler distrikt med f.eks. Gammelgaardsskolen, Åby Skole og Engdalskolen for at få en mere ensartet elevsammensætning. Spareforslagene er i høring frem til den 12. september.

SF's børne- og ungerådmand Thomas Medom (SF) har flere gange peget på, at han ønsker at afbøde besparelserne med en skattestigning. Men den udmelding køber hverken Socialdemokratiet eller de radikale, som peger på, at rådmanden stiller forslaget vel vidende, at der ikke er et flertal for det.

Socialdemokratiets politiske ordfører Anders Winnerskjold kalder en skattestigning en »enorm ineffektiv måde at få penge i kassen«.



Oprigtig og ærlig

»Derfor synes vi, at rådmanden skal komme med nogle reelle bud på, hvordan han ønsker at leve op til de besparelser, der nu skal findes, når nu han ikke ønsker at ændre skoledistrikterne, som direktørgruppen har foreslået,« siger han.

Hos De Radikale mener man, at der skal findes alternative besparelser ved at fortsætte intentionerne i spareforslaget om at udnytte kapaciteten og skabe større skoleklasser. Til SF-forslaget om en skattestigning siger Eva Borchorst Mejnertz (R):

»Vi har brug for en rådmand, der tør pege på, hvor han oprigtigt og ærligt mener, at de penge skal findes, hvis ikke han kan få de skattestigninger, han vil have. Og det er der ikke noget, der tyder på, at han kan.«

En smule højere skat

Thomas Medom fastholder, at hans forslag om en skattestigning, er den bedste måde at afbøde besparelserne.

»Jeg har givet realistisk bud, som man bruger i andre kommuner, der vil gøre en af landets laveste skatteprocenter en lille smule højere. Vil man ikke det, tænker jeg, at bolden ligger hos dem. Så må vi prøve at finde hinanden,« siger han.

Som beskrevet i JP Aarhus tirsdag er også Venstre og De Konservative imod større skoledistrikter og kæmpeskoler. De Konservative så hellere, at man lukkede enkelte skoler, mens Venstre fortsat arbejder på en række alternative spareforslag.