Beboere om ulykke: »Det undrer mig ikke«

Kirsebærtræer i midterrabatten og færre susende biler. Fordelene ved etableringen af en cykelgade på Møllevangs Allé er til at få øje på for beboerne på vejen. Vejarbejdet er i sin allersidste fase, og inden for få uger står den splinternye cykelgade færdig.

Bente Ahlmark og Per Petersen bor begge på gaden og kan allerede nu mærke forskel:

»Vi er meget glade for det, for der kører færre lastbiler og biler, og så har de lavet det rigtig pænt,« fortæller Bente Ahlmark.

De har dog begge lagt mærke til, at cyklisterne er udsatte på vejen:

»Jeg vidste ikke, at der var sket en ulykke. Men når jeg nu hører det, er det forståeligt, at der kan opstå misforståelser mellem cyklisterne og bilerne ved krybesporene. Det er en fælde og det undrer mig ikke,« fortæller Per Petersen og suppleres af Bente Ahlmark:

»Der er ikke tydelig skiltning, og de gamle afmærkninger er her stadig. Det forvirrer både billister og cyklister,« forklarer hun med henvisning til, at der fortsat er markeret cykelstier på vejbanen, hvilket giver både billister og cyklister signal om, at cykler skal holde til højre.

Både Per Petersen og Bente Ahlmark har observeret, at cyklisterne flygter ind på cykelstien for at lade bilerne slippe forbi. Det selv om det egentlig er cyklisterne, der har forkørselsret på en cykelgade.

Et par huse længere oppe ad gaden bor Elsebeth Bjørnfeldt. Hun fortæller, at det ikke kun er cyklisterne, der tager turen op på fortorvet:

»Når der holder en skraldebil og fylder hele vejen, og som skal tømme skraldespande hele vejen ned ad gaden, så ser jeg ofte, at billister kører op på fortorvet for at slippe udenom. Det gider de ikke vente på,« siger hun.

Og det gør hende bange:

»Folk har meget høje hække her på vejen, så hvis der pludselig træder et menneske – eller barn – ud på fortorvet, så er jeg bange for, at der sker en alvorlig ulykke. Det er forfærdeligt at tænke på,« fortæller Elsebeth Bjørnfeldt.

Hun har ligesom Bente Ahlmark og Per Petersen også lagt mærke til cyklisterne:

»Man kan se i deres ansigter, at de er bange, når der kører en bil lige i hælene på dem. Især om morgenen,« fortæller hun.