Planen om kæmpeskoler i Aarhus er død: Men hvad så med integrationen?

I ruinerne fra spareforslaget om skabe større skoledistrikter og 19 kæmpeskoler i Aarhus, står spørgsmålet om, hvordan tosprogede børn med sprogproblemer kan blive blandet bedre.

Før sommerferien indgik et samlet byråd på nær Enhedslisten et forlig om udsatte boligområder, og ambitionerne i dette skulle indfris ved at placere vestbyskolerne i bl.a. Gellerup og Bispehaven i distrikter med skoler i Åbyhøj og Brabrand med færre tosprogede elever.

Sparerunde i Aarhus Aarhus Kommune skal spare 224-241 mio. kr. i de kommende fire år og har udsendt et katalog med forslag for op mod 300 mio. kr. Et af de mere vidtgående forslag er indførelse af nye skoledistrikter. Hvor der i dag er 46 skoler, som hver har sit eget distrikt, skal to eller tre skoler fremover sammenlægges i ét distrikt, så der vil være i alt 19 kæmpeskoler med flere undervisningssteder. Den gradvise indfasning vil i 2019-2022 spare kommunen henholdsvis 5, 19, 31 og 45 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der kan spares på antallet af ledere og lærere, da eleverne kan samles på tværs af skoler i større klasser. Som en del af forslaget skal integrationen styrkes ved, at vestbyskolerne med mange tosprogede deler distrikt med f.eks. Gammelgaardsskolen, Åby Skole og Engdalskolen for at få en mere ensartet elevsammensætning. Spareforslagene er i høring frem til den 12. september.

»Vi havde givet direktørgruppen en opgave med henblik på at se, om man kunne tegne nye skoledistrikter, men det kan vi så konstatere, at en række partier i Aarhus Byråd allerede har tilkendegivet, at de nu er imod. Fra Socialdemokratiets side er vi interesserede i, hvilke alternative forslag de kommer med,« siger Socialdemokratiets politiske ordfører Anders Winnerskjold med henvisning til, at SF, V og K onsdag havde tilkendegivet ønske om at droppe forslaget.



I forligsteksten om udsatte boligområder blev Børn og Unge pålagt at komme med forslag, som bl.a. omfatter ændrede skoledistrikter. Det blev altså leveret, men forkastet af afdelingens egen rådmand Thomas Medom (SF).



Med spareforslaget taget af bordet, hvordan skal Børn og Unge så løse den bundne opgave i forligsteksten?

»Den bundne opgave var at fremlægge modeller. Det tænker jeg, Børn og Unge har gjort. Det er så op til byrådet at diskutere hvilke løsninger, der skal være for vestbyen,« siger han og tilføjer, at han ikke tror på det nuværende spareforslag, da man ikke kan få forældrenes opbakning.

Hvilken løsning kan man så få forældrene til at bakke op om?

»Jeg tror, at det kloge at gøre nu som rådmand, er at lytte til alle partier og høre de forskellige bud. De spænder lige fra, at vi ikke rigtig skal gøre noget, eller gøre det, vi altid har gjort, til at gøre mere drastiske ting. Jeg er klar til at lytte til alle bud. Jeg har ikke den færdige model for, hvordan vi pludselig får skabt meget blandede skoler i Aarhus Vest. Det har jeg heller ikke hørt andre færdige bud på,« siger Thomas Medom, der dog er fortaler for, at der fortsat sker en fordeling af tosprogede børn med sprogvanskeligheder:

»Jeg er ikke parat til at stoppe med, at vi køre børn i bus. Jeg vil ikke opgive, at vi fordeler børn med et dårligt dansk. Det er vigtigt, at vi har blandede skoler, hvor der ikke kommer et flertal af børn med dårlig dansk.«



Intet flertal for kæmpeskoler: Rådmand dømmer omstridt skoleforslag for dødt

Kan man forestille sig en lokal distriktsændring i Aarhus Vest?

»Jeg har ikke noget på bordet og en masse nye distriktsændringer, der involverer, at Åbyhøj- og Brabrand-forældre får nye skoledistrikter. Min holdning er, at de er taget af bordet nu,« siger Thomas Medom.