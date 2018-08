Aarhus-rådmand: Forslaget om større skoledistrikter er dødt

Den politisk ansvarlige rådmand for folkeskolerne i Aarhus går nu imod et forslag fra sin egen forvaltning om at omdanne kommunen 46 skoler til 19 kæmpeskoler.



Dermed er forslaget om at skabe større skoledistrikter i Aarhus ifølge Thomas Medom (SF) på vej ud af de forestående budgetforhandlinger en uge efter, at forslaget blev offentliggjort.

»Den store utryghed, forslaget har skabt blandt forældre og en masse andre borgere, må vi tage bestik af og lytte til. Der er sendt et utvetydigt signal via et væld af medier, direkte henvendelser, i breve og tilkendegivelser, som viser opbakning til en lokal folkeskole som en stærk og kulturbærende institution,« udtaler Thomas Medom i en pressemeddelelse.

Som beskrevet i JP Aarhus tirsdag er også Venstre og De Konservative imod planen. De Konservative så hellere, at man lukkede enkelte skoler, mens Venstre fortsat arbejde på en række alternative spareforslag.

100 mio. kr. mangler

Idéen om nye skoledistrikter indgår i kommunens sparekatalog for 300 mio. kr. Forslaget går ud på , at samlet to-tre skoler i hvert distrikt og på den måde skære i ledelsen og skabe klasser med flere elever.

Ifølge børne- og ungeforvaltningen vil større skoledistrikter spare kommunen for 100 mio. kr. frem til 2022. Hvis et flertal vil droppe forslag, får politikerne som opgave at pege på alternative besparelser.

Høringsfasen for spareforslagene for i alt 300 millioner kroner løber frem til 12. september. Thomas Medom skriver, at entydige tilkendegivelser i de foreløbige høringssvar har betydet, at han vil give sin mening til kende allerede nu.

»En ting er at få så vidtgående et strukturforslag besluttet politisk, en anden er at få det gennemført bagefter. Det kræver bred politisk opbakning i byrådet, og det kræver opbakning fra forældrene. Med de meldinger, der er kommet frem i de seneste dage, synes hverken det ene eller det andet at være til stede,« udtaler SF'eren, der har peget på en skattestigning som svar på en del af de sparekrav, Aarhus Kommune står over for.

S er ikke blinde

Men Socialdemokratiets politiske ordfører Anders Winnerskjold køber ikke skattestigninger som et alternativ til de millionbesparelser skoleforslaget vil give.

»Det kan vi bestemt ikke støtte, fordi det er en enorm ineffektiv måde at få penge i kassen, og det ved også, at flere borgerlige partier ikke kan støtte,« siger han og fortsætter:

»Derfor synes vi, at rådmanden skal komme med nogle reelle bud på, hvordan han ønsker at leve op til de besparelser, der nu skal findes, når nu han ikke ønsker at ændre skoledistrikterne, som han ellers selv har foreslået.«

Også Venstre og De konservative har taget afstand fra forslaget, og Anders Winnerskjold savner også at se alternative spareforslag fra de to partier.

Han kan ikke vurdere, om spareforslaget om en ny skolestruktur har gang på jord, når både SF, V og K har taget afstand fra det.

»Det ved jeg ikke endnu, om det har. Det har vi sådan set heller ikke taget stilling til, om det har. Vi har besluttet, at vi vil afvente til høringsfase slutter den 12. september, så tager vi bestik af situationen. Men vi er jo ikke blinde for, at nogle partier har tilkendegivet deres holdning,« siger den politiske ordfører.

Da et bredt flertal i byrådet i juni indgik forlig om de udsatte boligområder, hed det sig bl.a., at Børn og Unge skulle komme med et forslag til nye skoledistrikter, så tosprogede børn med sprogproblemer kunne blive blandet bedre.

Interesseret i alternativer

Nu efterlyser Anders Winnerskjold svar på, hvad de tre partier så har tænkt sig.

»Vi havde givet direktørgruppen en opgave med henblik på at se, om man kunne tegne nye skoledistrikter, men det kan vi så konstatere, at en række partier i Aarhus Byråd B allerede har tilkendegivet, at det er de nu imod

Nu er vi fra Socialdemokratiets side interesseret i hvilke alternative forslag, de kommer med.«

Dansk Folkepartis Knud N. Mathiesen vil ikke entydigt sige, om partiet støtter forslaget eller ej.

»Der er gode takter i forslaget f.eks. at skære ledelseslag væk, men at støtte det, som det er nu, tror jeg ikke, vi kan. Der skal formentlig ske rettelser. Jeg tror, at vi kommer til den konklusion, at med den modstand, vi ser blandt lærere og forældre, er der noget, der skal revurderes,« siger Knud N. Mathiesen, men vil ikke pege på, hvilke revurderinger, han har i tankerne.