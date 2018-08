Efter otte uheld på et år: »Vi hæfter os ved, at det i alle tilfælde er modparten, der har overtrådt sin vigepligt«

Uheldet ved Dokk1 i Aarhus tirsdag eftermiddag, hvor en bil kørte frontalt sammen med et letbanetog, er det ottende trafikuheld, som letbanen er involveret i, oplyser Jens Velling, der er kommunikationschef for Letbanen.

»Heldigvis, så har vi ikke oplevet nogen personskader ved ulykkerne,« siger Jens Velling.

Siden man begyndte at testkøre letbanen i sommeren 2017 og startede med at køre aarhusianerne fra a til b inden jul samme år, har letbanen været i karambolage med fem biler, to fodgængere og en enkelt cyklist. Alle gange er de involverede trafikanter sluppet med skrækken, og uheldet har efterfølgende har vist sig at være selvforskyldt.

Bil kørte ind i letbanetog - togene kører igen

»Vi hæfter os jo lidt ved, at det i alle tilfælde er modparten, der har overtrådt sin vigepligt,« siger kommunikationschefen.

Og dagens ulykke ved Dokk1 kunne ifølge Østjyllands Politi godt bliver en del af den statistik.

»Noget tyder på, at føreren af bilen ikke har været særlig stedkendt, og så er kommet på afveje ved Hack Kampmanns Plads, da vedkommende skulle videre mod Molslinjen. Her er bilisten så kommet ind på letbanesporet,« oplyser Jes Frederiksen, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.

Politiet er netop nu ved at skrive rapport over det ottende uheld i den aarhusianske letbanes historie, der heller ikke denne gang medførte alvorlige personskader.

»Hvis man sammenligner antallet af uheld med andre nyopstartede letbanesystemer i udlandet, så ligger vi i den lave ende,« fortæller Jens Velling og forklarer, at det kræver, at folk vænner sig til det relativt stille transportmiddel, der blander sig med den øvrige trafik.

Ny letbane i Aarhus åbner i hård konkurrence: »Det bliver lidt fiftyfifty, om jeg vil tage den hurtige vej med bussen, eller om jeg vil tage letbanen« Passagerer på den nye letbane mellem Aarhus og Odder har alternativer: Bussen, bilen og cyklen.

Derfor vil han heller ikke vurdere, om der er brug for at lave endnu flere afspærringer, for at gøre borgerne opmærksomme på letbanen. Han mener, at det er politiets opgave.

»Manøvremuligheder for letbanen er jo ikke specielt store, så det er nok nærmere modparten/trafikanten der har manøvremuligheden,« fortæller Jes Frederiksen fra Østjyllands Politi.

Men om der skal laves flere tiltag, for at gøre folk opmærksomme på letbanen i fremtiden, er ifølge Østjyllands Politi for tidligt at konkludere.

»Alt bliver undersøgt, og vores færdselsafdeling, som har med den type sager at gøre, kan formentlig allerede svare på, om man bør gøre noget ekstra i morgen,« siger Jes Frederiksen.