Aarhus Festuge bygger bro: »Det er det, festugen gerne vil: Lokke med nye udfordringer«

»Du har halvandet minut til at komme ned i Symfonisk Sal.«

Tonen fra vagten var venlig, men bestemt. Man kommer nemlig ikke for sent, når dronning Margrethe har meldt sin ankomst kl. 18 til en gallaåbning for Aarhus Festuge, og når man nu har fået besked på at være der i god tid, hvorfor er man det så ikke?

Så den forsinkede kvinde småløb på høje hæle henad Aarhus' glatte gange fredag aften meget tæt på kl. 18.

Et minut senere var den gal igen. En mand kom rundt om hjørnet ved musikhuset i al hast med et slips i hånden, som han forsøgte at binde, mens han hastede ned mod Symfonisk Sal, hvor gallaforestillingen "Seven Deadly Pearls" skulle spilles for et indbudt publikum.

Dronning Margrethe blev taget imod af borgmester Jacob Bundsgaard (S), da hun ankom til Musikhuset Aarhus fredag aften til festugens gallaåbning. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Ved indgangen stod borgmester Jacob Bundsgaard (S) klar med sin kone, Kirstine Helboe Johansen, og festugedirektør Rikke Øxner ved sin side og den funklende borgmesterkæde om halsen. Annabelle på syv år knugede en buket blomster i hånden, som hun skulle overrække dronningen, festugens protektor, når hun ankom.

Med andre ord var alt, som det plejer at være, når Aarhus Festuge skal sættes i gang med et par kongelige ord og en officiel tilkendegivelse: Værsgo' at begynde.

»Broer kan være så meget«

Dronningen, klædt i blomstrende hvidt, tog i sin tale udgangspunkt i årets festugetema om brobygning.

En bro er det, og vi kommer over den, for det er det, broer kan. Dronning Margrethe - ved sin åbningstale for Aarhus Festuge 2018. En bro er det, og vi kommer over den, for det er det, broer kan.

»Broer kan være så meget. De kan være himmelstræbende bygningsværker, som tager vejret fra os, når vi ser dem, og som fører os over brede sunde og dybe kløfter, eller det kan være ældgamle broer, som generationer før os har bygget. Det kan også være to lidt slidte planker henover en mudret grøft: En bro er det, og vi kommer over den, for det er det, broer kan,« sagde hun i sin tale for en fyldt sal.

»Det er det, jeg gerne vil tale om: Vi vil over på den anden side, over, hvor nye udfordringer og nye glæder lokker. Det er det, festugen gerne vil: Lokke med nye udfordringer.«

Aarhus Symfoniorkester og musikeren Shara Nova stod for gallaåbningen af festugen med forestillingen "Seven Deadly Pearls". Foto: Mikkel Berg Pedersen

Hun udtrykte et håb, om at festugen, »igen bliver en dejlig festuge, som gør hele landet, ja, hele verden, hvorfor ikke, opmærksom på, at det er noget der hedder Aarhus Festuge,« hvorefter hun erklærede den for åben.

Sådan set blev den sat i gang allerede torsdag aften af Aarhus-musikeren Thomas Helmig allerede torsdag aften, men det var på det uofficielle plan. Denne fredag var det både ganske vist og ganske officielt.

Thorkild Simonsen, tidligere borgmester i Aarhus og hans hustru, Edny Simonsen, er faste gæster, når Aarhus fester - således også fredag aften til gallaåbningen i musikhuset. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Livets to sider

Også borgmesteren, der er formand for festugebestyrelsen, dvælede i sin tale ved ideen om at bygge bro mellem de to sider, der altid er i livet - den mørke og den lyse, den sorgfulde og den glade.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) er formand for festugebestyrelsen og talte rundt om årets tema om brobygning. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Det samler os, vi samler hinanden op igen og igen, så livet kan fortsætte- og det gør det. Sådan må det være - sådan erkender vi, at vi bliver klogere og stærkere,« sagde Jacob Bundsgaard og talte videre om kontrasten.

»På den måde er det kunstneriske tema for festugen altid en refleksion over den by og det liv, som omgiver os. Det er netop det, kunsten kan: Give os nye vinkler, og få os til at se verden og os selv på en anden måde. Kunsten bygger bro, derfor har vi brug for den, og derfor er der brug for en institution som Aarhus Festuge for at give rum og rammer. Festugen bygger broer, finder nye veje, og i al beskedenhed fremstår den nu stærkere og flottere end nogensinde.«