1.300 arbejdspladser skal i løbet af de kommende uger flyttes fra de nuværende matrikler i Aarhus til Skejby, og det betyder længere ventetid på visse operationer.

Som tidligere omtalt i JP Aarhus vil udflytningen af de sidste hospitalsafdelinger fra det tidligere Århus Amtssygehus i Tage-Hansens Gade til Skejby betyde færre operationer. Aarhus Universitetshospital (AUH) har nu sat tal på, og i en pressemeddelelse skriver hospitalsledelsen bl.a., at Mave- og Tarmkirurgi i forbindelse med flytningen planlægger 70 procent drift i to uger. Afdelingen har udført ekstra operationer forud for flytningen for at reducere stigningen i ventetid i forbindelse med flytningen. På Kvindesygdomme og Fødsler og Urinvejskirurgi er der planlagt cirka 50 procent operationsaktivitet i ugerne 34-41 i forhold til normal drift. Det svarer til cirka 100 gynækologiske operationer og 250 urinvejskirurgiske operationer.

»Ved planlægningen af efterårets flytninger har vi trukket på erfaringer fra forårets flytninger. I en begrænset periode vil de afdelinger ikke kunne operere på fuld kraft, men det er en kontrolleret aktivitetsnedgang, hvor vi sikrer, at vi også under flytningerne har mulighed for at tage os af alle akutte patienter og af alle kræftpatienter,« siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

Udover flytningen fra midtbyen vil AUH også tage de nye operationsgangene i den sydlige del af nybyggeriet i Skejby i brug af afdelinger, som behandler sygdomme i bækkenet. Samtidig etablerer hospitalet en operationsgang til børneoperationer og kejsersnit tæt ved Fødeafdelingen og Børn og Unge.

Ventetid stiger

Ifølge hospitalsledelsen vil den midlertidige nedlukning af operationskapacitet ikke kunne undgå at medføre stigning i ventetid for visse operationer. Derfor er der indgået en aftale med Aalborg Universitetshospital, som overtager højt specialiserede operationer af cirka 25 gynækologiske kræftpatienter. Aarhus Universitetshospital arbejder forsat med at undersøge mulighederne for ekstra operationer både på hospitalet og i samarbejde med Region Midtjyllands øvrige hospitaler og Aalborg Universitetshospital, fremgår det.

I denne uge flytter Klinik for Hud- og Kønssygdomme og forskning fra P.P. Ørums Gade, det tidligere Marselisborg Hospital, til Skejby . I slutningen af september lukker begge hospitalsmatrikler på Tage-Hansens Gade og P.P. Ørums Gade.

Flytninger er ikke det eneste, som driller AUH-ledelsen. I slutningen af juni aflyste AUH derfor alle ikke-akutte operationer på området frem til uge 33. Det var udfordringer med bl.a. den nye sterilcentral, som dengang fik problemerne til at vokse.