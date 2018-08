SPARERUNDE I AARHUS Aarhus Kommune skal spare 224-241 mio. kr. årligt de næste fire år.

Onsdag den 22. august blev et sparekatalog fra direktørgruppen i kommunen sendt i høring. Kataloget indeholder forslag til, hvordan kommunen i alt kan spare 300 mio. kr.

Direktørerne har desuden lavet et effektiviseringskatalog med 36 fælles initiativer med et potentiale for 143 mio. kr. i effektiviseringer. Nogle af disse kan fratrækkes sparekravet i de kommende fire år. Det betyder, at der i 2019 skal spares 241 mio. kr., 224 mio. kr. i 2020, 227 mio. kr. i 2021 og 236 mio. kr. i 2022.

Den 12. september skal høringssvarene senest afleveres.

Aarhus Byråd mødes til budgetforhandlinger den 17. september 2018 med forhandlingsfrist den 21. september 2018.

Sparekravet skyldes, at et byrådsflertal i fjor lagde en forventet gevinst på 200 mio. kr. på et beskæftigelsestilskud ind i budgetterne. Gevinsten var afhængig af en udligningsreform mellem Christiansborg-politikerne, men reformen blev aflyst i april.

Derudover bliver Aarhus Kommunes økonomi også udfordret af, at kommunen fra næste år bliver tillagt udgifter på omkring 75 mio. kr. på grund af andre økonomiske omlægninger. Samlet set betyder den seneste gennemgang af kommunens økonomi, at det fortsat skal spares 241 mio. kr. i 2019 stigende til 273 mio. kr. i 2022.

»Jeg har lært det her fine begreb, som I kalder effektiv klassedannelse.«

Hun er mor til to og lettere sarkastisk, da hun får ordet til høringsmødet mandag aften på Sølystskolen i Egå. Stemningen er ikke til at tage fejl af. Skepsissen er stor og de fremmødte forældre er vrede over det spareforslag, som Børn og Unge med konstitueret chef Søren Aakjær i spidsen har præsentere i forbindelse med, at Aarhus Kommune skal spare 224-241 mio. kr. årligt de næste fire år.

Bundsgaard: Sparerunden vil kunne mærkes mange steder

Aarhusianske forældre har taget plads på de grå plastikstole i festsalen på Sølystskolen i Egå. Forventningen om at maksimalt 70 mennesker ville møde op, har vist sig at være fejlestimeret, og de seneste 10 minutter, er rækkerne af stole næsten fordoblet.

Både jakkesæt, skovmandsskjorter, bomuldsbluser og hvepsekjoler er blandt de fremmødte. De aarhusianske forældre er en blandet skarre. Men fælles for dem alle er, at de er vrede og fortvivlede over, at Børn og Unge i Aarhus er kommet med et forslag til besparelser på i alt 109 mio. kr.

Criak 130 forældre var mødt op på Sølystskolen. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Der er ikke noget positivt ved at gå igennem en sparerunde. Og vi skal kigge på at gøre mindst muligt skade,« erkender Søren Aakjær, der er konstitueret direktør for Børn og Unge, efter han har præsenteret spareforslaget, hvis allerstørste torn i øjet på de fleste forældre er en ændring af skoledistrikterne.

Børn og Unge vil med spareforslaget ændre på konstruktionen af skoledistrikterne, så de nuværende 46 bliver reduceret til 19 skoledistrikter. Det betyder, at aarhusianske forældre ikke kan vide sig sikker på, om deres barn bliver tilknyttet den folkeskole, som er deres hjem nærmest, eller om det er den samme, som den barnets venner fra børnehaven, bliver tilknyttet.

Der er varmt i festsalen, og tålmodigheden blandt de fremmødte er ikke stor. Forældrene er uforstående overfor Søren Aakjær, og det forslag han repræsenterer sammen med Børn og Unge.

Udsigt til nedskæringer i Aarhus: Spareforslag for 300 mio. kr. sendt i høring

»Kan jeg risikere, at min dreng bliver placeret i den anden ende af distriktet, så han ikke vil kunne cykle i skole?« spørger en far, der er bosiddende i Skødstrup.

Som med de fleste tidligere spørgsmål, så har han formuleret det, sådan at Søren Aakjær blot kan svare ja eller nej. For det meste ja.

»Ja, det kan du i princippet godt. Men der vil blive taget hensyn til det enkelte barn, hvor der blandt søskende og logistik vil være afgørende, desuden så vil den effektive klassedannelse i højere grad berøre elever med dansk som andetsprog,« svarer Søren Aakjær, der erkender at spareplanen endnu er en hullet affære, men som med tiden blandt andet skal formes af lokale kræfter.

»Det er flot at påstå, at den effektive klassedannelse ikke rammer børnene. I får det hele til at lyde så pænt og flot med alle de fine ord,« siger en kvinde, da hun får ordet på første række.

Hun er vred over, at Børn og Unge ikke har øje for de konsekvenser, som det kan have for den enkelte elev. Og vred over, at Søren Aakjær ikke kan svare bedre på de spørgsmål, han får stillet fra de hovedrystende forældre.

På mødet når knap 15 af de fremmødte forældre at få ordet. Nogle deler bekymringer, andre stiller spørgsmål og få får svar.